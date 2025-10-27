अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों को मारी टक्कर; 3 की मौत
आज सुबह अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक दुखद सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के पास खड़े लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार, एक चार पहिया वाहन के ओवरटेक करते समय दूसरी गाड़ी से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार सुबह अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अनय घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 6.30 बजे हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रर ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के पास खड़े लोगों को टक्कर मार दी।
पुलिस के मुताबिक, हादसा तब शुरू हुआ जब एक चार पहिया वाहन ओवरटेक करते समय दूसरी गाड़ी से हल्की टक्कर खा गया। इसके बाद चार पहिया गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया गया था और उसके यात्री वहीं खड़े थे। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक आया और उसने खड़ी गाड़ियों और लोगों को टक्कर मार दी।
कैसे हुआ हादसा?
अहमादाबाद पुलिस की डिप्टी एसपी नीलम गोस्वामी ने बताया कि हादसे में ट्रैवलर वाहन के तीन यात्री जो सड़क पर खड़े थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया, "चार पहिया वाहन के मामूली हादसे के बाद यात्री आपस में बहस कर रहे थे। तभी सूरत से श्रीनगर जा रहा ट्रक पीछे से आकर खड़ी बस से टकरा गया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई।"
इस घटना में चार से पांच अन्य यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें एंबुलेंस से तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही ट्रैफिक क्लियर किया गया और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया।
बस चालक ने शिकायत दर्ज कराई
घटना की सूचना मिलते ही रामोल थाने की पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। बस चालक ने घटना की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, मृतक मुंबई और मेहसाणा के रहने वाले थे, जबकि घायल यात्री भी मुंबई के ही हैं।
मामले में FIR दर्ज
पुलिस के अनुसार, हादसे में शामिल ट्रक हजीरा (सूरत) से श्रीनगर जा रहा था, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर मौजूद थे। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।
