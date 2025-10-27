छतरपुर के सराफा कारोबारी के 1.25 करोड़ की चोरी का खुलासा! एक आरोपित गिरफ्तार, पूरी रकम बरामद
देवास पुलिस ने छतरपुर के सराफा कारोबारी के मुनीम से हुई 1.25 करोड़ रुपये की चोरी का पर्दाफाश किया। धार पुलिस के सहयोग से एक आरोपी को धरमपुरी से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से चोरी की पूरी रकम बरामद की गई। फरियादी आशीष गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका मुनीम नितेश कुमार सेन 16 अक्टूबर को दीपावली पर सोने-चांदी की खरीददारी के लिए 1.25 करोड़ रुपये लेकर इंदौर जा रहा था, तभी बस में चोरी हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एमपी के छतरपुर निवासी सराफा कारोबारी के मुनीम से हुई 1.25 करोड़ रुपये की चोरी का देवास पुलिस ने खुलासा कर दिया है। धार पुलिस से समन्वय कर एक आरोपित को धरमपुरी से गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से चोरी गई पूरी रकम बरामद कर ली गई है।
पुलिस के अनुसार, फरियादी आशीष गुप्ता निवासी नौगांव, जिला छतरपुर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय देवास में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका मुनीम नितेश कुमार सेन दीपावली पर सोने-चांदी की खरीददारी के लिए 16 अक्टूबर को करीब 1.25 करोड़ रुपये लेकर महाकाल बस से इंदौर जा रहा था। बस अगले दिन सुबह करीब 5.30 बजे थाना सोनकच्छ क्षेत्र के पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट पर रुकी। इस दौरान नितेश बस से नीचे उतरा और जब लौटा तो देखा कि उसकी सीट से पैसों से भरा बैग गायब था।
बदमाश कार से हुए थे फरार
बैग चोरी कर अज्ञात बदमाश सफेद रंग की कार से फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी उमेश जोगा और डीआईजी नवनीत भसीन ने एसपी देवास पुनीत गेहलोत को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
ऐसे मिली पुलिस को कामयाबी
एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया और एसडीओपी दीपा माण्डवे के मार्गदर्शन में तीन विशेष पुलिस टीम गठित की गईं। तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के साथ बस और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें दो अज्ञात आरोपी बैग चोरी करते दिखे। मुखबिरों की मदद से उनकी पहचान धार जिले के धरमपुरी क्षेत्र के रूप में हुई।
पूछताछ में हुआ ये खुलासा
देवास और धार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में धरमपुरी से आरोपी नामदार पुत्र शहजाद खान निवासी खेरवा जागीर, थाना मनावर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से चोरी की पूरी ₹1.25 करोड़ की रकम बरामद की गई। पूछताछ में आरोपित ने अपने साथियों के साथ वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने अन्य आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।
