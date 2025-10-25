इंदौर जा रही बस में लगी आग! सारा सामान राख, कांच तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस पूरी रफ्तार में चल रही थी। बस में मौजूद प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने जलने की गंध महसूस कर बस रुकवाई। इसकी वजह से समय रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीकमगढ़ से इंदौर जा रही थी बस जानकारी के अनुसार, टीकमगढ़ से आ रही बस अशोकनगर होकर इंदौर जा रही थी। अशोक नगर से पहले अचानक इंजन के पास से धुआं उठने लगा। बस की केबिन में मौजूद प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने खतरा भांपकर बस रुकवाया। तब तक आग भड़क चुकी थी। इससे यात्री घबरा गए और चीख-पुकार मच गई।