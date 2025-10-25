इंदौर जा रही बस में लगी आग! सारा सामान राख, कांच तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर
अशोकनगर जिले में टीकमगढ़ से इंदौर जा रही एक बस में आग लग गई। बस में सवार प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने जलने की गंध महसूस कर बस को रुकवाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल ने आग पर काबू पाया, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस पूरी रफ्तार में चल रही थी।
बस में मौजूद प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने जलने की गंध महसूस कर बस रुकवाई। इसकी वजह से समय रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया।
टीकमगढ़ से इंदौर जा रही थी बस
जानकारी के अनुसार, टीकमगढ़ से आ रही बस अशोकनगर होकर इंदौर जा रही थी। अशोक नगर से पहले अचानक इंजन के पास से धुआं उठने लगा। बस की केबिन में मौजूद प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने खतरा भांपकर बस रुकवाया। तब तक आग भड़क चुकी थी। इससे यात्री घबरा गए और चीख-पुकार मच गई।
कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला
प्रधान आरक्षक ने बस की खिड़कियों के कांच तोड़कर यात्रियों को तेजी से बाहर निकलने की जगह बनाई। बस में लगभग 55 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही दमकल वाहन और ईसागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण सामने नहीं आया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।