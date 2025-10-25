Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इंदौर जा रही बस में लगी आग! सारा सामान राख, कांच तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:04 PM (IST)

    अशोकनगर जिले में टीकमगढ़ से इंदौर जा रही एक बस में आग लग गई। बस में सवार प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने जलने की गंध महसूस कर बस को रुकवाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल ने आग पर काबू पाया, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस पूरी रफ्तार में चल रही थी।

    बस में मौजूद प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने जलने की गंध महसूस कर बस रुकवाई। इसकी वजह से समय रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीकमगढ़ से इंदौर जा रही थी बस

    जानकारी के अनुसार, टीकमगढ़ से आ रही बस अशोकनगर होकर इंदौर जा रही थी। अशोक नगर से पहले अचानक इंजन के पास से धुआं उठने लगा। बस की केबिन में मौजूद प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने खतरा भांपकर बस रुकवाया। तब तक आग भड़क चुकी थी। इससे यात्री घबरा गए और चीख-पुकार मच गई।

    कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला

    प्रधान आरक्षक ने बस की खिड़कियों के कांच तोड़कर यात्रियों को तेजी से बाहर निकलने की जगह बनाई। बस में लगभग 55 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही दमकल वाहन और ईसागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण सामने नहीं आया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें: MP गजब है! कहीं पीएम आवास योजना में मिले घर में खोला ठेका, तो कहीं स्कूली छात्रा को बेच रहे शराब