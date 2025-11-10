भोपाल में भीषण सड़क हादसा, बिजली के खंभे से टकराई बाइक; नौसेना के दो जवानों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में भोपाल-इंदौर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसे में नौसेना के दो जवानों की जान चली गई। दोनों जवान पिछले तीन महीनों से भोपाल में वाटर स्पो‌र्ट्स के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को उनके शव दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद उन्हें केरल स्थित अलपुझा उनके घर भेजा जाएगा। परवलिया थाना प्रभारी रोहित नागर के अनुसार मृतकों में विष्णु आर्य रघुनाथ और आनंद कृष्णन शामिल हैं। दोनों जवान कोच्चि के नेवल बेस में कार्यरत थे।