Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोपाल में भीषण सड़क हादसा, बिजली के खंभे से टकराई बाइक; नौसेना के दो जवानों की मौत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के भोपाल-इंदौर राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में नौसेना के दो जवानों की मौत हो गई। दोनों जवान भोपाल में वाटर स्पोर्ट्स के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे थे। शनिवार रात वे ढाबे पर खाना खाने गए थे, तभी उनकी बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भोपाल में भीषण सड़क हादसा बिजली के खंभे से टकराई बाइक (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में भोपाल-इंदौर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसे में नौसेना के दो जवानों की जान चली गई। दोनों जवान पिछले तीन महीनों से भोपाल में वाटर स्पो‌र्ट्स के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को उनके शव दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद उन्हें केरल स्थित अलपुझा उनके घर भेजा जाएगा। परवलिया थाना प्रभारी रोहित नागर के अनुसार मृतकों में विष्णु आर्य रघुनाथ और आनंद कृष्णन शामिल हैं। दोनों जवान कोच्चि के नेवल बेस में कार्यरत थे।

    बाइक हुई अनियंत्रित

    शनिवार रात वे दोस्तों के साथ भोपाल-इंदौर राजमार्ग पर स्थित ढाबे पर खाना खाने गए थे। रात करीब तीन बजे उन्हें हादसे की सूचना मिली। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली खंभे से टकराई, लेकिन बाइक के पिछले हिस्से की स्थिति से भारी वाहन द्वारा भी टक्कर मारे जाने का संकेत मिलता है। हादसे की जांच की जा रही है।

    असम में बड़ी दुर्घटना, झरने में डूबे NIT के 3 छात्र; मृतकों में 2 UP और एक बिहार की स्टूडेंट शामिल