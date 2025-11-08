Language
    बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, सीमेंट मिक्सर ट्रक दीवार से टकराया; 2 साल के मासूम की मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    बेंगलुरु में एक सीमेंट मिक्सर ट्रक के दीवार से टकराने से दो साल के बच्चे, प्रणव की मौत हो गई। बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था जब एक लॉरी ओवरहेड केबल में उलझकर दीवार से टकरा गई। 

    सीमेंट मिक्सर ट्रक दीवार से टकराया (फाइल फोटो- सोर्स सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक दुखद घटना हुई है। जहां एक सीमेंट मिक्सर ट्रक (लॉरी) के दीवार से टकराने से दो साल के मासूम की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान प्रणव के रूप में हुई है। जो दीवार के पास खेल रहा था। इसी दौरान लॉरी ओवरहेड के दीवार से टकरा जाने से मामसू की मौत हो गई।

    दरअसल, यह घटना बेंगलुरू में शुक्रवार शाम करीब चार बजे की बताई जा रही है। जब बच्चा सड़क किनारे अपने घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान सड़क से गुजर रही लॉरी ओवरहेड केबल में उलझ गई। इस दौरान लॉरी चालक अपना नियंत्रण खो बैठा।

    दीवार गिरने से घायल हुआ बच्चा

    जिसके चलते लॉरी दीवार से टकरा गई। इस दौरान दीवार के पास खेल रहे बच्चे दीवार के कुछ टुकड़े गिर गए। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस को नहीं मिली कोई शिकायत

    पुलिस ने बताया कि लॉरी चालक हरीश फिलहाल लापता है। पुलिस ने बताया कि अभी तक आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। एचएएल पुलिस ने बताया कि बच्चे की पहचान प्रणव के रूप में हुई है और वह दुर्घटना के समय दीवार के पास खेल रहा था।

