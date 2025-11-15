इंदौर में मोबाइल का चार्जर बना काल, करंट लगने से मासूम बच्ची की हुई मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर के हीरानगर थाना अंतर्गत एक बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई। बच्ची मोबाइल चार्ज करने की कोशिश कर रही थी। तार में कट होने से करंट लग गया। पुलिस के अनुसार घटना ग्राम भांगिया की है। सात वर्षीय गंगा की करंट लगने से मौत हुई है।

मूलत: ललितपुर (उप्र) निवासी गंगा के पिता बबलू ईंट भट्टे पर काम करते है। टापरी बनाकर भांगिया में ही परिवार रहता है। गंगा ने मोबाइल चार्ज करने के लिए होल्डर लगाया था। तार में कट लगने के कारण वह करंट की चपेट में आ गई।

कैसे हुई मौत ? इसके साथ ही कट्ठीवाड़ा के विकासखंड के ग्राम काबरी सेल में स्थित कन्या छात्रावास में कक्षा दूसरी की छात्रा की शनिवार सुबह आकस्मिक मृत्यु हो गई। खबर मिलते ही विधायक ने छात्रावास का दौरा किया और प्रशासन पर असंवेदनशीलता और घोर लापरवाही का आरोप लगाया। खंड शिक्षा अधिकारी शंकर जाटव ने बताया कि कन्या छात्रावास काबरीसेल की कक्षा दूसरी की छात्रा कृतिका बघेल सुबह नाश्ते के बाद खेल रही थी, अचानक उल्टी होने के बाद बेसुध हो गई।

अधीक्षिका ने खंड मुख्यालय पर सूचना दी, किंतु कुछ ही देर में बालिका की मृत्यु हो गई। आलीराजपुर के लक्ष्मणी क्षेत्र में रहने वाली बालिका के साथ उसकी बड़ी बहन भी वहीं पढ़ती है। उसके अनुसार छात्रा को पूर्व में कोई परेशानी नहीं थी।