    खंडवा: माता प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में गिरा ट्रैक्टर, डूबने से 12 लोगों की मौत; रेस्क्यू जारी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के खंडवा में माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक ट्रैक्टर नदी में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम जामली में हुए इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताजा जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।

    खंडवा: माता प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में गिरा ट्रैक्टर (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिया से ट्रैक्टर ट्राली नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में प्रारंभिक तौर पर 12 लोगों की मृत्यु हो जाने की जानकारी मिली है। घटना जिले के ग्राम अर्दला में हुई। पुलिस के अनुसार शाम छह बजे तक 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं।

    मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ट्राली में बच्चों सहित 20 से अधिक लोग सवार थे। मृतकों में आठ बालिकाएं हैं। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बचाव अभियान जारी है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

