MP News: कटनी में बच्चों के साथ नहाने गए दो सगे भाई की तालाब में डूबने से मौत

कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में दशहरा के दिन तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों शिवांश (8 वर्ष) और देवांश (10 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने मामा के गांव गए थे और अन्य बच्चों के साथ तालाब में नहाने गए थे तभी गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर बच्चों को तालाब से निकाला।

डिजिटल डेस्क, कटनी। रीठी थाना अंतर्गत भरतपुर गांव में बच्चों के साथ नहाने गए दो सगे भाइयों का तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना से दशहरा पर्व के दिन गांव में मातम छा गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। जानकारी के अनुसार छोटा बरहटा रीठी निवासी सुशील पटेल के बेटे शिवांश लोधी 8 साल और देवांश लोधी 10 साल दशहरा पर अपने मामा के गांव भरतपुर गए हुए थे।

लगभग 11 बजे दोनों बच्चे गांव के अन्य बच्चों के साथ गांव के बाराती तालाब में नहाने गए थे और गहरे पानी में जाने से दोनों डूब गए। आसपास के लोगों को बच्चों ने घटना की जानकारी दी। जिसके बाद ग्रामीण एकत्र हुए और दोनों बच्चों की तालाब में खोजबीन की गई और पुलिस को भी सूचना दी गई।