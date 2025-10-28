Language
    MP News: बागेश्वर धाम में समोसे की खोलती कढ़ाई में गिरा दो साल का बच्चा, दादी के झुलसे हाथ

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:49 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में एक दुखद घटना घटी। दो साल का राघव नामक बच्चा समोसे की खोलती हुई कड़ाही में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में उसकी दादी सरिता के हाथ भी झुलस गए। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    बागेश्वर धाम में दर्दनाक हादसा गरम तेल में गिरा बच्चा (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बमीठा थाना क्षेत्र की बागेश्वर धाम में 2 साल की बच्चा खोलते हुए तेल में गिर गया। उसकी मां ने उसे बचाने का प्रयास किया। बचाने के चक्कर में दादी के हाथ जल गए। दोनों को इलाज के लिए सेवादार जिला अस्पताल लेकर आए। जहां बर्न वार्ड में उनका इलाज जारी है।

    जानकारी के अनुसार राघव पुत्र हरिओम वैष्णव उम्र 2 साल निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान का रहने वाला है। हरिओम वैष्णव अपनी दादी सरिता और 2 साल के बच्चे राघव के साथ बागेश्वर धाम दर्शन के लिए आया था।

    कैसे झुलसा?

    सोमवार शाम को हाथ ठेला दुकान पर समोसा खाने के लिए पहुंचा तभी बेल आपस में लड़ गए और उसकी दादी सरिता उसे हाथ में लिए थी धक्का लगने से राघव खोलते हुए समोसे की कढ़ाई में गिर गया जिससे वह बुरी तरह झुलस गया उसकी दादी ने उसे बचाने का प्रयास किया।

    जिससे उसके भी हाथ जल गए। सेवादार को जानकारी लगने पर वह एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए लेकर पहुंचे। जहां राघव ओर महिला को इलाज के बर्न वार्ड में भर्ती किया है। डॉ रोशन द्विवेदी ने बताया कि केवल बच्चों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय ने बताया कि बागेश्वर धाम में आपस में बैल झगड़ रहे थे धक्का लगने से बच्चा तेल की कड़ाई में गिर गया था।

