MP News: बागेश्वर धाम में समोसे की खोलती कढ़ाई में गिरा दो साल का बच्चा, दादी के झुलसे हाथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बमीठा थाना क्षेत्र की बागेश्वर धाम में 2 साल की बच्चा खोलते हुए तेल में गिर गया। उसकी मां ने उसे बचाने का प्रयास किया। बचाने के चक्कर में दादी के हाथ जल गए। दोनों को इलाज के लिए सेवादार जिला अस्पताल लेकर आए। जहां बर्न वार्ड में उनका इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार राघव पुत्र हरिओम वैष्णव उम्र 2 साल निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान का रहने वाला है। हरिओम वैष्णव अपनी दादी सरिता और 2 साल के बच्चे राघव के साथ बागेश्वर धाम दर्शन के लिए आया था। कैसे झुलसा ? सोमवार शाम को हाथ ठेला दुकान पर समोसा खाने के लिए पहुंचा तभी बेल आपस में लड़ गए और उसकी दादी सरिता उसे हाथ में लिए थी धक्का लगने से राघव खोलते हुए समोसे की कढ़ाई में गिर गया जिससे वह बुरी तरह झुलस गया उसकी दादी ने उसे बचाने का प्रयास किया।