    MP अजब है! बीच सड़क पर हैंडपंप, पानी लेने के लिए बना दी सीढ़ियां; अब वीडियो हो रहा वायरल

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में एक अनोखा मामला सामने आया है जहाँ सड़क के बीच में हैंडपंप होने के बावजूद पीसीसी सड़क का निर्माण किया गया। बैगा बस्ती को जोड़ने वाली इस सड़क पर हैंडपंप को नीचे करके सीढ़ियाँ बना दी गईं, जिससे लोग अभी भी इसका उपयोग कर रहे हैं। इस जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और लोग कारीगरों को 'जुगाड़ू' कह रहे हैं।

    वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीच सड़क में हैंडपंप होने के बाद भी पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यह सड़क बैगा बस्ती को जोड़ने के लिए बनाया गया है।

    यह हैंडपंप शासकीय है। जिसका उपयोग ग्रामीण जन अब भी करते हैं। बता दें जिला मुख्यालय से लगभग 25 किमी दूर डोल कोठार स्थित है। जहां सरपंच गांव के बैगा बस्ती को जाने वाली सड़क का निर्माण तो करवाया गया।

    वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    उस सड़क के बीच में एक शासकीय हैंडपंप सड़क के बीच में आ रहा था। जिसको लेकर सड़क बनाने वाले एजेंसी के कारीगरों द्वारा एक नया सिस्टम बना दिया, जहां हैंडपंप तो है पर सड़क के नीचे। जुगाड से सड़क तो बना लिया और हैंडपंप को नीचे कर सीढ़ी बना चारों तरफ से खंभों का निर्माण करवा दिया जिससे न सड़क कही गई न ही हैंडपंप कही गया।

    जहां अब लोगों उसी से अपनी प्यास और दिनचर्या का काम कर रहे है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे कारीगर को लोग लिए जुगाड़ू कारीगर कह रहे हैं।