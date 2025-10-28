MP अजब है! बीच सड़क पर हैंडपंप, पानी लेने के लिए बना दी सीढ़ियां; अब वीडियो हो रहा वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीच सड़क में हैंडपंप होने के बाद भी पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यह सड़क बैगा बस्ती को जोड़ने के लिए बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह हैंडपंप शासकीय है। जिसका उपयोग ग्रामीण जन अब भी करते हैं। बता दें जिला मुख्यालय से लगभग 25 किमी दूर डोल कोठार स्थित है। जहां सरपंच गांव के बैगा बस्ती को जाने वाली सड़क का निर्माण तो करवाया गया।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल उस सड़क के बीच में एक शासकीय हैंडपंप सड़क के बीच में आ रहा था। जिसको लेकर सड़क बनाने वाले एजेंसी के कारीगरों द्वारा एक नया सिस्टम बना दिया, जहां हैंडपंप तो है पर सड़क के नीचे। जुगाड से सड़क तो बना लिया और हैंडपंप को नीचे कर सीढ़ी बना चारों तरफ से खंभों का निर्माण करवा दिया जिससे न सड़क कही गई न ही हैंडपंप कही गया।