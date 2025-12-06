तीन लाख लोग, बिरयानी के 40 हजार पैकेट, सऊदी से आएंगे धर्मगुरु... बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास आज

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शुक्रवार को दावा किया कि शनिवार को मुर्शिदाबाद में उनके बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में तीन लाख से अधिक लोग जुटेंगे। देश-विदेश से इस्लामी धर्मगुरु आ रहे हैं। इनमें सऊदी अरब के इस्लामी धर्मगुरु भी शामिल हैं। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह के अवसर पर जिले के बेलडांगा के मोरादिघी इलाके में 25 बीघा भूमि पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरी ओर, प्रशासन ने इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए हैं।

40,000 लोगों के लिए शाही बिरयानी बनेगी मेहमानों के लिए खानपान की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए मुर्शिदाबाद के सात खानपान तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों को भोजन तैयार करने का आर्डर दिया गया है। वे 40,000 मेहमानों के लिए शाही बिरयानी तैयार कर रहे हैं। 20,000 स्थानीय लोगों के लिए भी बिरयानी तैयार की जा रही है।

हुमायूं ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम शनिवार दोपहर 12 बजे शुरू होगा। हालांकि, औपचारिक गतिविधियां उससे दो घंटे पहले शुरू होंगी। सूत्रों के मुताबिक मंच, भोजन आदि पर 60 से 70 लाख रुपये खर्च हो रहा है। बन रहा 50 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा मंच मस्जिद के शिलान्यास के अवसर पर लगभग 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा एक मंच बनाया जा रहा है। इसमें लगभग 400 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था होगी। सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हुमायूं और उनके ट्रस्ट की ओर से लगभग 3000 स्वयंसेवक काम पर लग गए हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारी भीड़ को नियंत्रित करना और कार्यक्रम स्थल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू रखना है। कबीर का कहना है कि उत्तर बंगाल से कई मेहमान पहले ही आ चुके हैं।

बीजेपी ने साधा निशाना भाजपा नेता व पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने चेतावनी दी है कि हुमायूं कबीर अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उन्हें बाबर (मुगल बादशाह) के पास भेज दूंगा। कोई शिलान्यास समारोह नहीं होगा, यह सब नाटक है।

उन्होंने कहा कि भारत हिंदू-बहुल देश है। कोई मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबरी का नाम इस्तेमाल करना संविधान का अपमान है। बता दें कि जिले के रेजीनगर में पूर्व में हुई हिंसा के मद्देनजर पहले से केंद्रीय बल की तैनाती है।