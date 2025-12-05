बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर पुलिस ने राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी है। अयोध्या, मथुरा व काशी सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों वाले जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस कमिश्नरों, एसएसपी व अन्य अधिकारियों को पूरी चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस ने इस संबंध में अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और प्रयागराज को संवेदनशील जिलों की सूची में डाला है। पिछले दिनों आतंक से सफेदपोश माड्यूल का राजफाश होने के बाद से पुलिस ने और चौकसी बढ़ा दी है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में रुकने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं अयोध्या में चार दिसंबर से ही अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस थानों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद के मद्देनजर निगरानी बढ़ाई है। फुट पेट्रोलिंग और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। साथ ही पीएसी व आरएएफ के जवानों को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है।