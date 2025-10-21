तृणमूल नेता पर जानलेवा हमला, गोली नहीं लगी तो बंदूक की बट से सिर पर किया वार

जागरण संवाददाता, कोलकाता। साल्टलेक में काली पूजा की सुबह तृणमूल कांग्रेस के नेता व पूर्व पार्षद निर्मल दत्ता पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने उन पर गोली चलाई जो नहीं लगी। इसके बाद उसने बंदूक की बट से निर्मल दत्ता का सिर वार किया, जिससे उनका सिर फूट गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर विधाननगर दक्षिण थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

जानकारी के अनुसार घटना बिधाननगर के वार्ड नंबर 38 के दत्ताबाद इलाके में सुबह करीब 7.30 बजे हुई। निर्मल दत्ता अपने वार्ड कार्यालय में काम की देखरेख के लिए आए थे। तभी मास्क लगाए एक युवक ने बंदूक निकाली और दो गोलियां चलाईं, जो नहीं लगी। जब वह तीसरी गोली चलाने की कोशिश कर रहा था तभी निर्मल ने उसे पकड़ लिया जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई।