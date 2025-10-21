तृणमूल नेता पर जानलेवा हमला, गोली नहीं लगी तो बंदूक की बट से सिर पर किया वार
कोलकाता के साल्टलेक में तृणमूल कांग्रेस नेता निर्मल दत्ता पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने गोली चलाने की कोशिश की, जो विफल रही, फिर बंदूक की बट से सिर पर वार किया जिससे वे घायल हो गए। घटना बिधाननगर के वार्ड 38 में हुई, जब दत्ता कार्यालय में थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घायल दत्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। साल्टलेक में काली पूजा की सुबह तृणमूल कांग्रेस के नेता व पूर्व पार्षद निर्मल दत्ता पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने उन पर गोली चलाई जो नहीं लगी। इसके बाद उसने बंदूक की बट से निर्मल दत्ता का सिर वार किया, जिससे उनका सिर फूट गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर विधाननगर दक्षिण थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।
जानकारी के अनुसार घटना बिधाननगर के वार्ड नंबर 38 के दत्ताबाद इलाके में सुबह करीब 7.30 बजे हुई। निर्मल दत्ता अपने वार्ड कार्यालय में काम की देखरेख के लिए आए थे। तभी मास्क लगाए एक युवक ने बंदूक निकाली और दो गोलियां चलाईं, जो नहीं लगी। जब वह तीसरी गोली चलाने की कोशिश कर रहा था तभी निर्मल ने उसे पकड़ लिया जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई।
लहूलुहान हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती
इस दौरान उसने बंदूक के कुंदे से दत्ता के सिर पर वार किया, जिससे उनका सिर फूट गया। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तब तक हमलावर छुड़ाकर भाग निकला। लोगों ने रक्तरंजित हालत में पूर्व पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
दक्षिण बिधाननगर थाने की पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और हमलावर की पहचान के लिए सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। बता दें कि कुछ माह पहले भी दत्ता पर ऐसा हमला हुआ था।
यह भी पढ़ें: दुर्गापुर गैंगरेप केस के 2 आरोपियों ने कोर्ट में दायर की याचिका, बनना चाहते हैं सरकारी गवाह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।