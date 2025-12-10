'मैं बंगाल का ओवैसी...', बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का नया एलान; बढ़ाई ममता की टेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ममता बनर्जी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुमायूं कबीर की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) को खुली चुनौती दी है कि 2026 के चुनाव में वो किंगमेकर साबित होंगे। वहीं, अब हुमायूं कबीर अपनी तुलना असदुद्दीन ओवैसी से कर बैठे हैं।

हुमायूं कबीर का कहना है कि वो बंगाल के ओवैसी हैं। उन्होंने दावा किया है कि AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ गठबंधन करने के लिए राजी हो गए हैं।

हुमायूं कबीर ने खुद को क्यों कहा ओवैसी?

हुमायूं कबीर के अनुसार, "मैंने ओवैसी से बात की है। ओवैसी ने मुझसे कहा है कि वो हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं।"

हुमायूं कबीर ने आगे कहा-

मैं 10 दिसंबर को कोलकाता जाऊंगा और पार्टी की कमेटी बनाऊंगा। 22 दिसंबर को लाखों समर्थकों के साथ मैं अपनी नई पार्टी की नींव रखूंगा।

TMC के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर। फोटो - पीटीआई

TMC के मुस्लिम वोट बैंक में लगाएंगे सेंध

बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 प्रतिशत मुस्लिम वोट बैंक TMC को मिलता है। इसपर हुमायूं कबीर कहते हैं, "मैं नई पार्टी बनऊंगा, जो मुस्लिमों के लिए काम करेगी। 135 सीटों पर मैं अपने उम्मीदवार उतारूंगा। यह गेमचेंजर साबित होगा। TMC का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा।"