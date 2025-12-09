बाबरी नाम को लेकर पीछे हटे कबीर, अब कहा-बाबर के नाम पर मस्जिद का एक गेट बनेगा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में मुगल बादशाह बाबर के नाम पर प्रस्तावित मस्जिद का नाम रखने को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मंगलवार को पीछे हट गए।

उन्होंने कहा कि हर ईंट या सरिया बाबर के नाम पर नहीं बनेगा। मस्जिद बनने के बाद बाबर के नाम पर एक गेट बनाया जाएगा। हालांकि, मस्जिद को लेकर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है।

बाबर के नाम पर मस्जिद का गेट बनाने का प्रस्ताव

वहीं दूसरी ओर प्रस्तावित मस्जिद के लिए भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर की ओर से लगाई गईं दान पेटियों में अमेरिकी डालर, सऊदी अरबियाई रियाल, मलेशियाई रिंगिट और बांग्लादेशी टका सहित कई देशों की मुद्राएं डाली गई हैं।