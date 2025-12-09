बाबरी नाम को लेकर पीछे हटे कबीर, अब कहा-बाबर के नाम पर मस्जिद का एक गेट बनेगा
मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में मुगल बादशाह बाबर के नाम पर प्रस्तावित मस्जिद का नाम रखने को लेकर आलोचनाओं के बीच टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबी ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में मुगल बादशाह बाबर के नाम पर प्रस्तावित मस्जिद का नाम रखने को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मंगलवार को पीछे हट गए।
उन्होंने कहा कि हर ईंट या सरिया बाबर के नाम पर नहीं बनेगा। मस्जिद बनने के बाद बाबर के नाम पर एक गेट बनाया जाएगा। हालांकि, मस्जिद को लेकर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है।
बाबर के नाम पर मस्जिद का गेट बनाने का प्रस्ताव
वहीं दूसरी ओर प्रस्तावित मस्जिद के लिए भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर की ओर से लगाई गईं दान पेटियों में अमेरिकी डालर, सऊदी अरबियाई रियाल, मलेशियाई रिंगिट और बांग्लादेशी टका सहित कई देशों की मुद्राएं डाली गई हैं।
हुमायूं के करीबी सहयोगियों ने बताया कि पैसे गिनने वाली टीम सभी विदेशी मुद्राओं की पहचान नहीं कर पाई। मंगलवार तक कबीर के बैंक खाते तथा दान पेटियों में कुल तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा हुई है।
बता दें कि कबीर ने छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी थी। हुमायूं ने बताया है कि मस्जिद के निर्माण पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।