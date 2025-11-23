TMC के SIR सहायता शिविर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी, पुलिस में प्राथमिकी दर्ज; पार्टी ने बीजेपी पर लगाए आरोप 

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी में पार्टी द्वारा स्थापित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) सहायता शिविर में आग लगा दी गई और उसने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कल्याणी शहर के वार्ड नंबर छह में स्थित शिविर में आधी रात के बाद तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। टीएमसी ने लगाए ये आरोप पोस्ट में आगजनी वाले शिविर का एक वीडियो संलग्न किया गया है। तृणमूल ने कहा कि जनता को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए स्थापित इस शिविर में जानबूझकर तोड़फोड़ की गई और संपत्ति व उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया।