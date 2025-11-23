TMC के SIR सहायता शिविर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी, पुलिस में प्राथमिकी दर्ज; पार्टी ने बीजेपी पर लगाए आरोप
तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी में उनके सहायता शिविर में भाजपा ने आग लगा दी। शिविर में तोड़फोड़ की गई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि भाजपा ने आरोपों को खारिज किया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी में पार्टी द्वारा स्थापित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) सहायता शिविर में आग लगा दी गई और उसने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।
तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कल्याणी शहर के वार्ड नंबर छह में स्थित शिविर में आधी रात के बाद तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई।
टीएमसी ने लगाए ये आरोप
पोस्ट में आगजनी वाले शिविर का एक वीडियो संलग्न किया गया है। तृणमूल ने कहा कि जनता को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए स्थापित इस शिविर में जानबूझकर तोड़फोड़ की गई और संपत्ति व उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया।
थाना में मामला कराया गया दर्ज
घटना के संबंध में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कहा कि उसने उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। जिला भाजपा ने तृणमूल के दावे का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि यह घटना सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर आंतरिक कलह का नतीजा है।
