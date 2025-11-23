Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    TMC के SIR सहायता शिविर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी, पुलिस में प्राथमिकी दर्ज; पार्टी ने बीजेपी पर लगाए आरोप 

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:57 PM (IST)

    तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी में उनके सहायता शिविर में भाजपा ने आग लगा दी। शिविर में तोड़फोड़ की गई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि भाजपा ने आरोपों को खारिज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बंगाल के नदिया में तृणमूल के एसआइआर सहायता शिविर में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी में पार्टी द्वारा स्थापित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) सहायता शिविर में आग लगा दी गई और उसने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कल्याणी शहर के वार्ड नंबर छह में स्थित शिविर में आधी रात के बाद तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई।

    टीएमसी ने लगाए ये आरोप

    पोस्ट में आगजनी वाले शिविर का एक वीडियो संलग्न किया गया है। तृणमूल ने कहा कि जनता को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए स्थापित इस शिविर में जानबूझकर तोड़फोड़ की गई और संपत्ति व उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया।

    थाना में मामला कराया गया दर्ज

    घटना के संबंध में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कहा कि उसने उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। जिला भाजपा ने तृणमूल के दावे का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि यह घटना सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर आंतरिक कलह का नतीजा है।

    यह भी पढ़ें: SIR in Bengal: बीएलओ अस्पताल में भर्ती, परिवार का दावा; एसआइआर की ड्यूटी के तनाव की वजह हुए बीमार