    तिरुमाला प्रसाद में बड़ा खुलासा, 2019-24 के बीच मिलावटी घी से बने 20 करोड़ लड्डू; SIT की जांच तेज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:17 PM (IST)

    तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है। 2019 से 2024 के बीच बने 20 करोड़ लड्डुओं में मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ। जांच में पता चला कि 68 लाख किलो नकली घी, जिसमें पाम ऑयल मिला था, भोले बाबा डेयरी से खरीदा गया था। इस मामले की जांच CBI की SIT कर रही है, जिसने पूर्व चेयरमैन से पूछताछ की है।

    Hero Image

    तिरुमाला प्रसाद में बड़ा खुलासा 2019-24 के बीच मिलावटी घी से बने 20 करोड़ लड्डू (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद में मिलावट का बड़ा मामला सामने आया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ट्रस्ट बोर्ड ने बताया कि 2019 से 2024 के बीच बनाए गए 48.76 करोड़ लड्डुओं में से लगभग 20 करोड़ लड्डू ऐसे थे, जिनमें मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ था।

    यह खुलासा मंदिर में रोज आने वाली भीड़, घी की खरीद और लड्डू उत्पादन के आंकड़ों की गणना से सामने आया। पिछले साल यह मिलावट सामने आई, जिससे लाखों भक्तों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची।

    मिलावटी घी में क्या-क्या मिला?

    जांच में पाया गया कि 68 लाख किलो मिलावटी घी, जिसमें पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और अन्य हानिकारक पदार्थ मिले थे, उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी और उसकी शेल कंपनियों से खरीदा गया था। इस नकली घी की कीमत करीब 250 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

    तीर्थ दर्शन करने आए करीब 11 करोड़ भक्तों को इन पांच वर्षों में प्रसाद दिया गया, लेकिन यह तय करना असंभव है कि किसे मिलावटी लड्डू मिला। TTD ने माना है कि VVIP लड्डू भी अलग से पहचान योग्य नहीं थे।

    SIT की पूछताछ

    यह मामला अब CBI की अगुवाई वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) देख रही है। हाल ही में SIT ने पूर्व TTD चेयरमैन और YSRCP सांसद YV सुब्बा रेड्डी से करीब 8 घंटे पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि जब लैब रिपोर्ट में मिलावट पाई गई थी तो गाड़ी क्यों रोकी नहीं गई? उन्होंने जवाब दिया कि रिपोर्ट उनके सामने कभी रखी ही नहीं गई और खरीद तकनीकी समिति की सिफारिश पर हुई थी।

    उनके पूर्व सहायक चिन्ना अप्पन्ना को गिरफ्तार किया जा चुका है। SIT पूर्व TTD एक्जीक्यूटिव ऑफिसर AV धर्मा रेड्डी से भी पूछताछ कर चुकी है। SIT ने अपनी मुख्य रिपोर्ट नेल्लोर की अदालत में जमा कर दी है और 15 दिसंबर तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने की संभावना है।

