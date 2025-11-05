तिरुपति में 'पुष्पा' स्टाइल में रेड सैंडर्स की कर रहे थे तस्करी, पुलिस ने घने जंगल से 9 लोगों को किया गिरफ्तार
आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में रेड सैंडर्स एंटी-स्मगलिंग टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 कीमती रेड सैंडर्स की लकड़ियाँ जब्त कीं और 9 संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कुछ तमिलनाडु से हैं, जिससे पता चलता है कि रेड सैंडर्स की तस्करी में अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा' की तरह असली जिंदगी में भी रेड सैंडर्स की तस्करी जारी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीकालहस्ती जंगल क्षेत्र में बुधवार तड़के रेड सैंडर्स एंटी-स्मगलिंग टास्क फोर्स (RSASTF) ने बड़ी कार्रवाई की।
पुलिस ने जंगल से 20 कीमती रेड सैंडर्स लकड़ियां जब्त की और 9 संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया। यह ऑपरेशन टास्क फोर्स के प्रमुख एल. सुब्बरायडु के निर्देश पर किया गया। टीम का नेतृत्व एआरएसआई एन. ईश्वर रेड्डी ने किया जबकि ऑपरेशन की निगरानी आरआई साई गिरीधर ने की।
गहरे जंगल में चलाया गया ऑपरेशन
पुलिस ने श्रीकालहस्ती के गहरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम को राघिगुंटा इलाके के तीरथालापालम कोना के पास कुछ लोगों की हलचल दिखाई दी। पुलिस को देखते ही वे भागने लगे, लेकिन जवानों ने पीछा कर 9 लोगों को पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में 2 स्थानीय हैं, जबकि बाकी 7 तमिलनाडु से हैं। इससे साफ है कि रेड सैंडर्स की तस्करी में अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों और बरामद लकड़ियों को तिरुपति टास्क फोर्स थाने पहुंचा दिया है।
