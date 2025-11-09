रेलवे ट्रैक के पास आग की लपटें, गुजरती रहीं ट्रेन....: टिंबर मार्केट की दुकानें जलकर खाक, चार घंटे दहशत में रहे लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी भोपाल में रविवार रात भारत टाकीज रोड स्थित एक आरा मशीन की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में आसपास की तीन दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं।

दुकान में रखी लकड़ियां और मशीनें जलकर राख हो गईं। आग की लपटें करीब 30 फीट तक ऊपर उठीं, जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए और मौके पर भगदड़ का माहौल बन गया।

आरा मशीन के कर्मचारियों ने तुरंत फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी। लगभग 20 मिनट बाद दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर लकड़ी के ढेरों के कारण लपटें तेजी से फैलती गईं।

फायर दमकल की टीमों ने आसपास की दुकानों में पानी का छिड़काव शुरू किया ताकि आग और न फैल सके। फायर आफिसर सौरभ कुमार पटेल ने बताया कि आग तीन दुकानों में फैल गई थी। आग पर करीब तीन से चार घंटे में काबू पाया गया।

पांच घंटे तक किया पानी का छिड़काव आग पर काबू पाने के लिए पुल बोगदा, बैरागढ़, फतेहगढ़, गांधीनगर, यातायात पार्क, माता मंदिर और यूनानी शफाखाना फायर स्टेशन से दमकलें मौके पर भेजी गईं। कुल 10 दमकल कर्मियों ने मिलकर करीब पांच घंटे तक लगातार पानी का छिड़काव किया, तब जाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।

30 फीट तक ऊंची उठी लपटें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगते ही पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। आग 20 से 30 ऊंची लपटें देखकर लोग भयभीत हो गए। फायर वाहनों के सायरन और धुएं से भारत टाकीज रोड का पूरा इलाका जाम हो गया। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया और वाहनों की आवाजाही रोक दी।

बरखेड़ी फाटक से भारत टाकीज तक करीब 108 आरा मशीनें संचालित हैं। उन्हें हटाने को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले भी इसी क्षेत्र की एक आरा मशीन में 11 महीने पहले भीषण आग लगी थी, जिसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। फरवरी 2023 में भी ऐसी ही आग लगी थी, तब भी पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।

रेलवे पटरी पर लगी तमाशबीनों की भीड़ टिंबर मार्केट के बिल्कुल पीछे रेलवे लाइन गुजरी है। टिंबर मार्केट में आग लगने तमाशबीनों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर लग गई। रेल पटरी पर करीब 200-250 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। इसी दौरान ट्रैक से ट्रेनों के आने-जाने का सिलसिला जारी था। हालांकि गनीमत ये थी कि इस दौरान ट्रैनों की रफ्तार बहुत कम थी।

टिंबर मार्केट में लगी आग का नजारा देखने आसपास के लोग बड़ी संख्या में सड़क और मार्केट के पीछे वाले रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने अपने वाहन सड़क पर खड़े कर दिए जिससे जाम लग गया। भीड़ की वजह से स्थिति बिगड़ने लगी ऐसे में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बल प्रयोग कर लोगों को वहां से खदेड़ा। पुलिस ने लोगों को घटना स्थल पर पहुंचने के रोकने के लिए सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया था। ऐसे में भारत टाकीज और पुल बोगदा की तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

आग एक टाल से शुरू हुई और आसपास की दो टालों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए फायर फाइटर्स ने आसपास की टालों पर पानी की बौछारें करना शुरू कर दिया। इन टालों और यहां मौजूद लकड़ी को पूरी तरह से भिगा दिया गया। उनकी यह योजना काम आई और आग आगे नहीं बढ़ सकी। इसी दौरान अन्य फायर फाइटर्स ने उन टालों पर लगातार पानी की बौछार डाली जहां आग लगी थी।

40 से ज्यादा दमकलें, 20 से ज्यादा टैंकर पहुंचे आग बुझाने के लिए पुल बोगदा, बैरागढ़, फतेहगढ़, गांधी नगर, यातायात पार्क, माता मंदिर और यूनानी शिफाखाना फायर स्टेशन से दमकलों को मौके पर रवाना किया गया। रात 10 बजे तक 40 से ज्यादा दमकलें और 20 से ज्यादा टैंकरों को मौके पर भेजा जा चुका था। दमकल कर्मियों ने मिलकर करीब चार घंटे तक लगातार पानी का छिड़काव कर आग को काबू किया।