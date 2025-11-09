नोएडा में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी पलटी, दो की मौत; 12 घायल

जागरण संवाददाता, नोएडा। हरंनदी में मूर्ति विसर्जन कर घर लौट रहे सर्फाबाद गांव के लोगों की तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के राइज चौकी वाले हरनंदी पुल पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। एकाएक कई लोग पुल से 25-30 फुट नीचे ग्रीन बेल्ट में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की मौत हो गई, जबकि अन्य 12 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्फाबाद गांव से वासुदेव और रंजीत आदि ने बंगाली समाज के साथ मिलकर सामूहिक पूजा रखी थी। सभी लोग एकत्रित होकर पिकअप गाड़ी से रविवार को हरनंदी नदी में मूर्ति विसर्जन करने गए थे। वहां से गाड़ी से बिसरख की ओर से एफएनजी की ओर हाेते हुए गांव के लिए लौट रहे थे। जैसे ही गाड़ी हरनंदी को पार कर तेजी से आगे बढ़ी।

गाड़ी की रफ्तार तेज थी, चालक मोड पर गाड़ी को पूरी तरह से मोड़ नहीं पाया। इसके चलते गाड़ी डिवाइडर स से टकराते हुए पलट गई। गाड़ी में सवार और ऊपर बैठे कई लोग पुल से एकाएक 25-30 फुट नीचे जा गिरे, जबकि कुछ लोग पुल ही गिरकर घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई।