    नोएडा में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी पलटी, दो की मौत; 12 घायल

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:47 PM (IST)

    नोएडा के सर्फाबाद गांव में मूर्ति विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी हरनंदी पुल पर पलट गई, जिससे वासुदेव और रंजीत नामक दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। तेज रफ्तार के कारण गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    नोएडा में पिकअप गाड़ी के पलटने से दो की मौत, 12 घायल।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। हरंनदी में मूर्ति विसर्जन कर घर लौट रहे सर्फाबाद गांव के लोगों की तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के राइज चौकी वाले हरनंदी पुल पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। एकाएक कई लोग पुल से 25-30 फुट नीचे ग्रीन बेल्ट में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की मौत हो गई, जबकि अन्य 12 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ।

    सर्फाबाद गांव से वासुदेव और रंजीत आदि ने बंगाली समाज के साथ मिलकर सामूहिक पूजा रखी थी। सभी लोग एकत्रित होकर पिकअप गाड़ी से रविवार को हरनंदी नदी में मूर्ति विसर्जन करने गए थे। वहां से गाड़ी से बिसरख की ओर से एफएनजी की ओर हाेते हुए गांव के लिए लौट रहे थे। जैसे ही गाड़ी हरनंदी को पार कर तेजी से आगे बढ़ी।

    गाड़ी की रफ्तार तेज थी, चालक मोड पर गाड़ी को पूरी तरह से मोड़ नहीं पाया। इसके चलते गाड़ी डिवाइडर स से टकराते हुए पलट गई। गाड़ी में सवार और ऊपर बैठे कई लोग पुल से एकाएक 25-30 फुट नीचे जा गिरे, जबकि कुछ लोग पुल ही गिरकर घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई।

    सड़क पर पड़े घायलों के सिर, हाथ, पैर व नाक से खून बहने लगा। पुल के ऊपर और पुल के नीचे लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को तत्काल आसपास के अस्पताल पहुंचवाया। एसीपी टि्ंवकल जैन ने बताया कि हादसे में वासुदेव और रंजीत की मौत हो गई, जबकि हाथ, पैर, सिर में चोट लगने से घायल हुए 12 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।