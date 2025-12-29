मध्य प्रदेश से आई बाघिन को राजस्थान के रामगढ़ टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया

जागरण संवाददाता, जयपुर। मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लाई गई बाघिन पीएन-224 को जंगल में छोड़ दिया गया है। बाघिन को 21 दिसंबर की शाम को टाइगर रिजर्व से वायुसेना के हेलिकाप्टर में जयपुर तक लाया गया था।

जयपुर से बाघिन को एक बंद वाहन में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पहुंचाया गया। इसके बाद से बाघिन को एनक्लोजर में रखा गया था। बाघिन के सामान्य होने के बाद शनिवार शाम को एनक्लोजर के द्वार खोले गए।

बाघिन रविवार सुबह साढ़े तीन बजे एनक्लोजर से बाहर खुले जंगल में निकली। कुछ दिन तक बाघिन की गतिविधियों, स्वास्थ्य सहित अन्य पर निगरानी रखी जाएगी। जंगल में लगे कैमरों के साथ ही वनकर्मी बाघिन पर निगरानी रखेंगे। जानकारी के अनुसार अगले साल एक अन्य बाघिन को भी टाइगर रिजर्व में लाने की योजना है।