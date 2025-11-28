Video: जब बीच सड़क मस्ती करने लगा टाइगर, घंटों तक फंसे रहे लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ताडोबा के पास चंद्रपुर-मोहरली रोड पर एक एक टाइगर सड़क पर मस्ती कर रहा है। यह बाघिन मधु का बच्चा माना जा रहा है। जिसके कारण घंटों सड़क ट्रैफिक रुका रहा।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि धूप खिली हुई है और टाइगर बड़े मजे से बीच सड़क पर लेटा हुआ है। वो कभी उठता है, तो कभी फिर वापस लेट जाता है, तो कभी बैठ जाता है। फिर उसने मन करता है तो सड़क पर लेटने लगता है। वीडियो में दिख रहा है कि टाइगर की वजह लोग सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं। वे टाइगर के हटने का इंतजार कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के ताड़ोबा में एक बाघ ने चंद्रपुर-मोहरली मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात बाधित रहा।#Maharashtra #viralvideo pic.twitter.com/iLMQk6hwx3 — Prince Gourh (@pkgourh) November 28, 2025 यह वीडियो ताडोबा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की है, यह एक ऐसा इलाका है जहां घने जंगल और जानवरों के पूरे इलाके में नैचुरल मूवमेंट के कारण अक्सर जंगली जानवर देखे जाते हैं। यह वीडियो एक स्थानीय निवासी रिकॉर्ड किया था, जिसने रास्ते में यात्रा करते समय यह नजारा देखा था। उसकी क्लिप में टूरिस्ट और गांव वाले दोनों अपनी गाड़ियों के अंदर इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि टाइगर आखिरकार हट जाएगा और वे अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। जंगली जानवरों का दिखना लगभग रोज की बात- स्थानीय निवासी स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर जंगली जानवरों का दिखना लगभग रोज की बात हो गई है, खासकर सुबह और देर शाम को। चंद्रपुर-मोहरली रास्ता आस-पास के गांवों के लिए आने-जाने का मुख्य रास्ता है, जिससे इंसानों और जंगली जानवरों के बीच नजदीकी मुठभेड़ आम होती जा रही है। फॉरेस्ट अधिकारियों ने अक्सर यात्रियों को सावधान रहने, हॉर्न बजाने से बचने और जानवरों के होने पर अपनी गाड़ियों से बाहर न निकलने की सलाह देते हैं।