Video: जब बीच सड़क मस्ती करने लगा टाइगर, घंटों तक फंसे रहे लोग

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर सड़क पर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोग घंटों तक फंसे रहे। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर टाइगर को जंगल में वापस भेजा।

    बीच सड़क मस्ती करता टाइगर। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ताडोबा के पास चंद्रपुर-मोहरली रोड पर एक एक टाइगर सड़क पर मस्ती कर रहा है। यह बाघिन मधु का बच्चा माना जा रहा है। जिसके कारण घंटों सड़क ट्रैफिक रुका रहा।

    वायरल वीडियो में दिख रहा है कि धूप खिली हुई है और टाइगर बड़े मजे से बीच सड़क पर लेटा हुआ है। वो कभी उठता है, तो कभी फिर वापस लेट जाता है, तो कभी बैठ जाता है। फिर उसने मन करता है तो सड़क पर लेटने लगता है। वीडियो में दिख रहा है कि टाइगर की वजह लोग सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं। वे टाइगर के हटने का इंतजार कर रहे हैं।

    यह वीडियो ताडोबा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की है, यह एक ऐसा इलाका है जहां घने जंगल और जानवरों के पूरे इलाके में नैचुरल मूवमेंट के कारण अक्सर जंगली जानवर देखे जाते हैं। यह वीडियो एक स्थानीय निवासी रिकॉर्ड किया था, जिसने रास्ते में यात्रा करते समय यह नजारा देखा था। उसकी क्लिप में टूरिस्ट और गांव वाले दोनों अपनी गाड़ियों के अंदर इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि टाइगर आखिरकार हट जाएगा और वे अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे।

    जंगली जानवरों का दिखना लगभग रोज की बात- स्थानीय निवासी

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर जंगली जानवरों का दिखना लगभग रोज की बात हो गई है, खासकर सुबह और देर शाम को। चंद्रपुर-मोहरली रास्ता आस-पास के गांवों के लिए आने-जाने का मुख्य रास्ता है, जिससे इंसानों और जंगली जानवरों के बीच नजदीकी मुठभेड़ आम होती जा रही है। फॉरेस्ट अधिकारियों ने अक्सर यात्रियों को सावधान रहने, हॉर्न बजाने से बचने और जानवरों के होने पर अपनी गाड़ियों से बाहर न निकलने की सलाह देते हैं।

    दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा

    इस रास्ते पर अक्सर बाघों की हरकतें रिकॉर्ड होने से, यह सड़क दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए खतरनाक हो गई है। अचानक जंगली जानवरों के सड़क पार करने से गंभीर खतरा पैदा होता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों से सुरक्षित समय चुनने और इस रास्ते का इस्तेमाल करते समय कम स्पीड बनाए रखने की अपील करता रहता है।

    यह नया वीडियो एक बार फिर ताडोबा जैसे इको-सेंसिटिव इलाकों में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच नाजुक रिश्ते को दिखाता है, जहां प्राकृतिक आवासों को बचाना और लोगों की सुरक्षा पक्की करना बराबर जरूरी है।

