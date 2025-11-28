राजस्थान में गैंगवार: फिल्मी अंदाज में THAR ने बाइक वालों को रौंदा, जमकर हुई फायरिंग
राजस्थान में एक गैंगवार की घटना में, थार और स्विफ्ट कारों ने बाइक सवारों को फिल्मी अंदाज में रौंद दिया और अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की तलाश जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के कोटपूतली–बहरोड़ जिले में कथित तौर पर दो गैंग के बीच झड़प हुई। एक गैंग ने थार और स्विफ्ट कार में सवार होकर तीन बाइक सवार को कुचलने की कोशिश किए। वहीं, बाइक वाले गैंग ने जवाबी फायरिंग की। फिल्मी अंदाज में हुई यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
पुलिस ने बताया कि दोनों गुट एक-दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच रंजिश थी। जिसको लेकर बुधवार शाम को बानसूर शहर के हरसोरा रोड दोनों गुटों में भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों के परिवारों ने हत्या की कोशिश के लिए FIR दर्ज कराई है।
क्या है पूरा मामल?
पुलिस के मुताबिक, बानसूर की तरफ से आ रही एक थार और एक स्विफ्ट गाड़ी ने पहले महिपाल गुर्जर, घनश्याम गुर्जर और कालू को ले जा रही बाइक को टक्कर मारी। टक्कर लगने से तीनों जमीन पर गिर गए।
इसके बाद महिपाल गुर्जर ने तुरंत पिस्टल निकाली और थार पर फायरिंग कर दी। इसके बाद स्विफ्ट ने गुर्जर को फिर से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वह पास की दीवार पर चढ़ गया और हमलावरों पर फायरिंग करता रहा। बाइक सवारों के भागने के बाद, थार और स्विफ्ट में सवार लोग नीचे उतरे और लोहे की रॉड से मोटरसाइकिल को तोड़ दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।
दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश
पुलिस ने बताया कि यह हमला महिपाल गुर्जर और विनोद पोसवाल के बीच पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। हालांकि, झगड़े के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं हुआ है। चार पहिया गाड़ियों में करीब आठ से दस लोग सवार थे।
पुलिस कर रही संदिग्धों की पहचान
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेघा गोयल ने कहा कि पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए चेकपॉइंट लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। मौके से दो खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों का पता लगाने लिए छापेमारी कर रही है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
