    महाराष्ट्र में तीन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस के सामने डाले हथियार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में शनिवार को 20 लाख रुपये के सामूहिक रूप से इनामी तीन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले 28 नवंबर को माओवादियों की ...और पढ़ें

    महाराष्ट्र में तीन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्वी महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 20 लाख रुपये के सामूहिक रूप से इनामी तीन नक्सलियों ने शनिवार को आत्मसमर्पण कर दिया।

    इससे पहले 28 नवंबर को माओवादियों की स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य विकास उर्फ रमेश सैयाना भास्कर और दस अन्य नक्सलियों ने गोंदिया पुलिस के सामने हथियार डाल दिए थे।

    किस-किस ने किया आत्मसमर्पण

    शनिवार को दरेकसा एरिया कमेटी कमांडर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मेंदरी निवासी रोशन उर्फ मारा इरिया वेदजा, बीजापुर जिले की उसूर तहसील के वेरापल्ली निवासी सुभाष उर्फ पोज्जा बंडू राववा और नारायणपुर जिले के रेखापाल निवासी रतन उर्फ मनकू ओमा पोय्याम ने पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

    अधिकारियों ने बताया कि रोशन पर आठ लाख रुपये का इनाम था। जबकि अन्य दो पर छह-छह लाख रुपये का इनाम था।

