बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के 10 जिलों में बदल सकता है मतदाता सूची का स्वरूप, कट सकते हैं इतने नाम

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य चल रहा है और मंगलवार को मसौदा सूची जारी होगी। इस बीच बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल के 10 जिलों में मतदाता सूची का स्वरूप बदलने की बातें कही जा रही हैं।

इन 10 जिलों में 22,00,858 मतदाताओं को मुख्य रूप से तीन आधारों मृत्यु, निवास स्थान में परिवर्तन या सत्यापन के दौरान अनुपस्थिति के तहत हटाने के लिए चिह्नित किया गया है। यही नहीं यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जब फाइनल सूची जारी होगी।

किन जिलों से हटाए जा सकते हैं सबसे ज्यादा मतदाता? इन 10 जिलों में कुल 3,96,33,580 मतदाता हैं, जो राज्य के कुल 7,66,37,529 मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है। आरंभिक तौर पर पूरे राज्य में कुल 58,17,851 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए चिह्नित किया गया है, जिनमें से सीमावर्ती जिलों में प्रस्तावित हटाए जाने वाले मतदाताओं का हिस्सा लगभग 37.9 प्रतिशत है।

जिस जिले में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव है, उनमें दक्षिण 24 परगना जिला सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। यह मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां 85,94,708 मतदाताओं में से 8,16,047 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा है, जो लगभग 9.4 प्रतिशत है। हालांकि, यह आंकड़ा आरंभिक है। अभी जांच व सत्यापन होना बाकी है।

उत्तर 24 परगना एक और महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिला है, जहां कुल 83,00,681 मतदाताओं में से 2,45,840 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए चिह्नित किया गया है। मुर्शिदाबाद में 57,64,085 मतदाताओं में से 2,78,706 को, जबकि मालदा में 31,99,533 मतदाताओं में से 2,01,827 मतदाताओं को सूची से हटाने का प्रस्ताव है, जो लगभग 6.3 प्रतिशत है। उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में भी असर उत्तर दिनाजपुर में कुल 23,19,890 मतदाताओं में से 1,70,490 मतदाताओं को और नादिया में 44,18,838 मतदाताओं में से 68,280 मतदाताओं को हटाने के लिए चिह्नित किया गया है। दक्षिण दिनाजपुर में 13,31,548 मतदाताओं में से 80,975 मतदाताओं जबकि जलपाईगुड़ी में 19,14,022 मतदाताओं में से 1,33,091 मतदाताओं को हटाने के लिए चिह्नित किया गया है। अलीपुरद्वार में 12,99,486 मतदाताओं में से 92,267 मतदाताओं को और कूचबिहार में कुल 24,90,789 मतदाताओं में से 1,13,335 मतदाताओं को हटाने के लिए चिह्नित किया गया है। वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नाम बरकरार रहेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अधिकारियों ने कहा यह एक नियमित, लेकिन विस्तृत विशेष गहन पुनरीक्षण है। मतदाता का नाम हटाने का आधार स्पष्ट है, मतदाता की मृत्यु, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण या बार-बार दौरा करने पर भी मतदाता का पता न चलना या अनुपस्थित रहना।