बंगाल में मंगलवार को जारी होगी मसौदा मतदाता सूची, कटेंगे 58 लाख से अधिक लोगों के नाम

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:57 PM (IST)

    मसौदा मतदाता सूची मंगलवार को होगी जारी

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को मसौदा मतदाता सूची जारी होगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 58,20,898 लोगों के नाम काटकर मसौदा सूची बनेगी।

    इनमें मृत, लापता, स्थानांतरित व फर्जी मतदाता शामिल हैं। मृत मतदाताओं की संख्या 24,16,852, लापता मतदाताओं की संख्या 12,20,038, स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या 19,88,076 और फर्जी मतदाताओं की संख्या 1,38,328 हैं।

    इसके साथ उन 57,604 लोगों के नाम भी मसौदा सूची में शामिल नहीं रहेंगे, जिन्होंने गणना प्रपत्र भरा ही नहीं है। मालूम हो कि 27 अक्टूबर, 2025 तक बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7.66.37,529 थी जबकि मंगलवार को 58,20,898 नाम काटने के बाद जो मसौदा सूची जारी होगी, उसमें 7,08,16,631 लोगों के नाम शामिल होंगे।

    बंगाल के लिए नियुक्त विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्त ने बताया कि 58,20,898 नाम कटने के बाद भी एक करोड़ 36 लाख लोगों के गणना प्रपत्रों में विसंगतियां पाई गई हैं।

    इन सभी को फर्जी कहना उचित नहीं होगा। इनमें गणना प्रपत्र भरते समय त्रुटियां भी हो सकती हैं। उनकी गहनता से जांच की जाएगी और जरुरत पडऩे पर उक्त लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

    बीएलओ के लिए तैयार ऐप में दिखने लगी है मसौदा सूची

    मसौदा सूची मंगलवार को जारी होनी है, लेकिन बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के लिए तैयार किए गए ऐप में यह सोमवार से ही दिखनी शुरू हो गई है।

    सीईओ कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि लोग संबोधित बीएलओ से संपर्क करके जान सकते हैं कि उनके नाम मसौदा सूची में शामिल हैं अथवा नहीं।