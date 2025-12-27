Language
    स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच' शुरू करने में दूसरी बार चूका रेलवे, तब तक पूरा होगा काम?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:58 PM (IST)

    रेल मंत्रालय नई दिल्ली-मुंबई और नई दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर 'कवच' स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली शुरू करने की दिसंबर 2025 की समय सीमा चूक गया है। अब अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रेनों को कवच मिलने में हो रही देरी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्रालय दिसंबर, 2025 तक नई दिल्ली-मुंबई और नई दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच' शुरू करने की दूसरी समय सीमा भी चूक गया है। हालांकि, अधिकारी 2026 तक इस प्रणाली को शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं।

    'कवच' स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है, जो एक अत्यंत तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली है। यह प्रणाली लोको पायलटों को निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में मदद करती है क्योंकि यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो यह स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देती है।

    कितना काम हुआ है पूरा?

    अधिकारियों के अनुसार, लगभग 25 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और उपयोग के लिए तैयार है। शेष भागों में अधिकांश पुर्जे और उपकरण लगा दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा, ''हम मुंबई-दिल्ली और दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर 'कवच' प्रणाली को शुरू करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह 2026 तक हासिल हो जाएगा।''

    उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय ने सात अगस्त, 2024 को कहा था कि उक्त मार्ग पर 'कवच' का काम मार्च, 2025 तक पूरा हो जाएगा। एक फरवरी, 2025 को मंत्रालय ने समय सीमा को मार्च से बढ़ाकर दिसंबर, 2025 करने की घोषणा की थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 दिसंबर को लोकसभा में 'कवच' प्रणाली शुरू किए जाने की प्रगति पर जानकारी दी थी।

    अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?

    कांग्रेस सांसद मल्लु रवि ने दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 'कवच' 4.0 शुरू करने के लिए दिसंबर 2025 की संशोधित समय सीमा के विशिष्ट कारणों के बारे में पूछा था।

    वैष्णव ने कहा, ''विस्तृत और व्यापक परीक्षणों के बाद कवच वर्जन 4.0 को दिल्ली-मुंबई मार्ग पर पलवल-मथुरा-नागदा खंड (633 किमी) और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर हावड़ा-बर्दवान खंड (105 किमी) पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा कोरिडोर के शेष हिस्सों में 'कवच' को लागू करने का काम शुरू कर दिया गया है।''

