सीएम को कुलाधिपति बनाने संबंधित बंगाल सरकार के बिल को राष्ट्रपति ने नहीं दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के पद पर अभी कोई बदलाव नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) बिल, 2022' के दो संशोधनों को अपनी सहमति नहीं दी है।

इस बिल में राज्य के सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव था। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि इससे प्रशासनिक निर्णय लेने में तेजी आएगी और विश्वविद्यालय के संचालन में सरकार की भूमिका अधिक प्रभावी होगी। राष्ट्रपति द्वारा बिलों को मंजूरी न दिए जाने के कारण, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ही विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद पर बने रहेंगे।