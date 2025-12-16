Language
    भाजपा का ममता बनर्जी पर तीखा हमला, हिटलर से की तुलना

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:02 AM (IST)

    बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण और आगामी चुनाव के बीच, भाजपा ने ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से करते हुए एक तस्वीर जारी की है। भाजपा ने एक्स पर मोर्फिंग ...और पढ़ें

    पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में इस समय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच भाजपा की राज्य इकाई ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है।

    भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उनकी तुलना जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर से कर दी है।

    बंगाल भाजपा ने मोफिंर्ग के माध्यम से जर्मनी के शासक हिटलर और ममता बनर्जी, दोनों का आधा-आधा चेहरा मिलकार एक तस्वीर बनाई है, जिसे एक्स पर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा गया, तानाशाह घबरा गया है।

