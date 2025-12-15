हाई मदरसा चुनाव में नहीं खुला टीएमसी का खाता, संयुक्त मोर्चा ने सभी छह सीटें जीतीं
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी को झटका लगा है। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशिरहाट उपमंडल के स्वरूपनगर ब्लाक में बांकड़ा अजीजिया हाई मदरसा की प्रबंधन समिति के लिए हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी।
माकपा, कांग्रेस व आइएसएफ के गठबंधन संयुक्त मोर्चा ने सभी छह सीटों पर जीत हासिल की।
2026 के विधानसभा चुनाव से पहले हाई मदरसा के इस चुनाव में संयुक्त मोर्चा की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है।
संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हबीबुर रहमान का मानना है कि इस जीत ने विधानसभा चुनावों से पहले काफी हौसला दिया है। इसने एक उदाहरण पेश किया है। संयुक्त मोर्चे के एक अन्य उम्मीदवार शफीकुल सरदार ने कहा कि लोगों ने माकपा, कांग्रेस और आइएसएफ के गठबंधन पर भरोसा जताया है।
परिणाम ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ लाया
बता दें कि हाई मदरसा एक प्रकार का आधुनिक इस्लामी शैक्षणिक संस्थान है जो पारंपरिक धार्मिक शिक्षा (जैसे कुरान, हदीस, फिक्ह ) के साथ मुख्यधारा की आधुनिक शिक्षा जैसे बंगाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल भी प्रदान करता है, ताकि छात्र आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके।
