'एंटीबायोटिक से बढ़ रही खामोश महामारी', पीएम मोदी की सलाह को एक्सपर्ट्स ने बताया समय की जरूरत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के खिलाफ दिया गया संदेश समय की बड़ी जरूरत है और यह देश में तेजी से बढ़ रहे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) जैसे गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर ध्यान खींचता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम में पीएम की चेतावनी ने इस “खामोश महामारी'' को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत में निमोनिया और मूत्र संक्रमण जैसी बीमारियों में एंटीबायोटिक की प्रभावशीलता घट रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना जरूरत और डाक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक का सेवन न करें।

एक्सपर्ट्स ने भी जताई चिंता आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि एएमआर का मतलब है कि संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया अब उन दवाओं पर असर नहीं दिखा रहे, जिनसे पहले आसानी से इलाज हो जाता था। वहीं, आईएमए के पूर्व पदाधिकारी डॉ. राजीव जयदेवन ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था पर मंडराता गंभीर खतरा बताया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारत में हर तीन में से एक बैक्टीरियल संक्रमण आम एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी पाया गया। 'लैंसेट' की एक रिपोर्ट ने भारत को 'सुपरबग' संकट के केंद्र में बताया है।