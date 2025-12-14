राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी, चार करोड़ नकद रुपये मिले

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में आयकर विभाग की दो दिवसीय छापेमारी में चार करोड़ 20 लाख रुपये नकद मिले हैं। विभाग की अलग-अलग टीमों ने तीन दिन तक जयपुर के वर्धमान निजी स्कूल में छापेमारी की कार्रवाई की है।

छापेमारी की कार्रवाई में वर्धमान स्कूल सहित अन्य ठिकानों से नकद राशि बरामद की गई है। वर्धमान समूह स्कूल के साथ ही जमीनों के कारोबार से भी जुड़ा हुआ है।

4 करोड़ 20 लाख रुपये जब्त

छापेमारी की कार्रवाई गुरुवार से शुरू की गई थी जो शुक्रवार देर रात तक जारी रही। छह ठिकानों पर की गई कार्रवाई में कुल चार करोड़ 20 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।