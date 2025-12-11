बड़ी कंपनी का अधिकारी बनकर 70 लाख की ठगी करने वाला ठग चढ़ा उत्तराखंड STF के हत्थे, राजस्थान से हुई गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। रिव्यू और रेटिंग स्कैम में साइबर ठगी करने वाले को एसटीएफ उत्तराखंड ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ठग ने खुद को बड़ी कंपनी का अधिकारी बताकर हरिद्वार निवासी व्यक्ति से 70 लाख से अधिक की धनराशि ठगी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया कि हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने सितंबर में शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति ने उनसे संपर्क कर खुद को सीएमई ग्रुप कंपनी से बताया और व्हाट्सएप पर गूगल रिव्यू के बदले वेतन का झांसा देकर एक टेलीग्राम लिंक के माध्यम से कंपनी ग्रुप से जोड़ा।

ठगों ने विभिन्न कार्यों के लिए प्रीपेड राशि जमा करने को कहा। शिकायतकर्ता ने कई बैंक खातों और यूपीआई आईडी से कुल 70.31 लाख रुपये जमा किए।

बाद में उन्हें फंड निकालने के लिए क्रेडिट स्कोर बढ़ाने और टैक्स चुकाने के बहाने और रकम मांगी गई, लेकिन फंड निकालने से मना कर दिया गया। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

इस मामले में निरीक्षक आशीष गुसांई को विवेचना सौंपी गई। उन्होंने घटना में इस्तेमाल बैंक खातों, मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप की जानकारी लेकर खाताधारक निक्की जैन निवासी चांदपौल बाजार जयपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है।