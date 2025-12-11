Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ी कंपनी का अधिकारी बनकर 70 लाख की ठगी करने वाला ठग चढ़ा उत्तराखंड STF के हत्थे, राजस्थान से हुई गिरफ्तारी

    By Soban Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:24 AM (IST)

    रिव्यू और रेटिंग स्कैम में साइबर ठगी करने वाले को एसटीएफ उत्तराखंड ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ठग ने खुद को बड़ी कंपनी का अधिकारी बताकर हरिद्वार ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून। रिव्यू और रेटिंग स्कैम में साइबर ठगी करने वाले को एसटीएफ उत्तराखंड ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ठग ने खुद को बड़ी कंपनी का अधिकारी बताकर हरिद्वार निवासी व्यक्ति से 70 लाख से अधिक की धनराशि ठगी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया कि हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने सितंबर में शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति ने उनसे संपर्क कर खुद को सीएमई ग्रुप कंपनी से बताया और व्हाट्सएप पर गूगल रिव्यू के बदले वेतन का झांसा देकर एक टेलीग्राम लिंक के माध्यम से कंपनी ग्रुप से जोड़ा।

    ठगों ने विभिन्न कार्यों के लिए प्रीपेड राशि जमा करने को कहा। शिकायतकर्ता ने कई बैंक खातों और यूपीआई आईडी से कुल 70.31 लाख रुपये जमा किए।

    बाद में उन्हें फंड निकालने के लिए क्रेडिट स्कोर बढ़ाने और टैक्स चुकाने के बहाने और रकम मांगी गई, लेकिन फंड निकालने से मना कर दिया गया। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

    इस मामले में निरीक्षक आशीष गुसांई को विवेचना सौंपी गई। उन्होंने घटना में इस्तेमाल बैंक खातों, मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप की जानकारी लेकर खाताधारक निक्की जैन निवासी चांदपौल बाजार जयपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है।