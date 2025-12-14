Language
    राज्यपाल ने स्टेडियम में घटनास्थल का किया निरीक्षण, बोले- 'खेल-प्रेमियों के लिए एक काला दिन'

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:22 PM (IST)

    बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने साल्टलेक स्टेडियम का दौरा किया, जहां मेसी के सम्मान समारोह में बवाल हुआ था। उन्होंने मुख्य सचिव और खेल सचिव के साथ ...और पढ़ें

    बंगाल के राज्यपाल ने किया स्टेडियम का दौरा।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने रविवार दोपहर में कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम का दौरा किया, जहां एक दिन पहले अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के सम्मान समारोह के दौरान भारी बवाल, अराजकता व तोड़फोड़ की घटना घटी थी।

    राज्यपाल बोस ने स्टेडियम के अंदर मैदान के चारों तरफ पैदल घूमकर स्थिति का गहन मुआयना किया। उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ वाली जगह को बारीकी से देखा। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत, खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा और विधाननगर कमिश्नरेट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।

    राज्यपाल के लिए नहीं खोले गए थे स्टेडियम के दरवाजे

    मालूम हो इससे पहले शनिवार दिन में वहां घटी घटना के बाद राज्यपाल बोस स्थिति का जायजा लेने शाम में ही साल्टलेक स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए दरवाजे नहीं खोले गए। स्टेडियम की बत्तियां तक बुझा दी गईं। इसपर राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल बोस बेहद नाराज होते हुए कहा था कि क्या बंगाल में राज्यपाल को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है? यह घटना बता रही है कि राज्य में क्या चल रहा है।

    'खेल प्रेमियों के लिए काला दिन'

    इससे पहले साल्टलेक स्टेडियम में हुई घटना व कुप्रबंधन पर राज्यपाल ने शनिवार को हैरानी जताते हुए अपनी गहरी नाराजगी जताईं। राज्यपाल ने इस दिन को कोलकाता के खेल-प्रेमियों के लिए एक काला दिन तक बताया था। राज्यपाल ने राज्य सरकार को कई निर्देश भी जारी किए, जिसमें कार्यक्रम के आयोजकों को अविलंब गिरफ्तार करने, टिकट खरीदने वालों को पैसा वापस करने और स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए आयोजकों पर जुर्माना लगाने की बात शामिल है।

    उन्होंने पूरी घटना की न्यायिक जांच की भी मांग की और उन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया जिन्होंने आवश्यक सावधानी नहीं बरती। राज्यपाल ने भविष्य में ऐसी बड़ी सभाओं व कार्यक्रमों के लिए सुचारू संचालन और कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने को भी कहा।

