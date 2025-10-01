Language
    पहला मेड इन इंडिया एच125 हेलिकॉप्टर 2027 में मिलने की उम्मीद, इन क्षेत्रों में होगा निर्यात

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:15 PM (IST)

     यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) ने बुधवार को कहा कि एच125 हेलिकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित होगी और पहले मेड इन इंडिया एच125 की डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। एच125 के लिए फाइनल असेंबली लाइन (एफएएल) दूसरा एयरबस विमान असेंबली प्लांट होगा जिसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स भारत में बना रही है।

    पहला मेड इन इंडिया एच125 हेलिकॉप्टर 2027 में मिलने की उम्मीद (सांकेतिक तस्वीर)

     पीटीआई, नई दिल्ली। यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) ने बुधवार को कहा कि एच125 हेलिकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित होगी और पहले मेड इन इंडिया एच125 की डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

     टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स भारत में बना रही है

    एच125 के लिए फाइनल असेंबली लाइन (एफएएल) दूसरा एयरबस विमान असेंबली प्लांट होगा, जिसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स भारत में बना रही है। यह निजी क्षेत्र की भारत की पहली हेलिकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन होगी।

     हेलिकॉप्टर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निर्यात के लिए भी उपलब्ध होगा

    इससे पहले वडोदरा में सी295 सैन्य विमान निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। यह हेलिकॉप्टर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निर्यात के लिए भी उपलब्ध होगा। इस भारतीय कारखाने से उच्च स्तर के स्वदेशी कलपुर्जों और तकनीकों के साथ एच125एम का एक सैन्य संस्करण भी तैयार करने की योजना है।

    हर वातावरण में उड़ान भर सकता है एच125 हेलिकॉप्टर

    एयरबस के एक्यूर्यूइल श्रेणी के एच125 हेलिकॉप्टर ने दुनिया भर में चार करोड़ से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे किए हैं और यह ऊंचे, गर्म और चरम वातावरण में भी उड़ान भर सकता है। एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जुर्गन वेस्टरमियर ने कहा कि भारत इसके लिए एक आदर्श देश है।

    नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्र की जरूरतें पूरी होंगी

    टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सुकरन सिंह ने कहा कि इससे नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्र की जरूरतें पूरी होंगी। भारत में निर्मित एच125 हेलिकॉप्टर नए नागरिक और अर्ध-सार्वजनिक बाजार क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करेगा।