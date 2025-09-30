Rajasthan: दशहरा मेले में डांसर सपना चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान डोम गिरा, मची अफरातफरी

Language
    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:29 PM (IST)

    दशहरा मेले में डांसर सपना चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान डोम गिरा (फाइल फोटो)

     जेएनएन, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा में चल रहे राष्ट्रीय दशहरा मेले में सोमवार देर रात अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान दर्शकों से भरा एक डोम अचानक गिर गया।

    डोम के नीचे हजारों लोग बैठे थे और सैकड़ों लोग उसके पोल और स्ट्रक्चर पर चढ़ गए थे। दबाव अधिक होने से डोम का बायां हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा।

    हादसा रात करीब 12 बजे हुआ। जैसे ही डोम झुका, वहां हड़कंप मच गया और कार्यक्रम रोक दिया गया। गनीमत रही कि डोम का हिस्सा जमीन से तीन फीट ऊपर ही अटक गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक युवक जो सबसे ऊपर बैठा था, स्लिप होकर नीचे गिरा लेकिन सुरक्षित रहा।

    एसडीएम विकास पंचोली ने बताया कि सपना चौधरी की वजह से भीड़ अपेक्षा से ज्यादा उमड़ी थी। हादसे के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया।

    प्रशासन ने रात के बाकी कार्यक्रम रद्द कर दिए और डोम की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, किसी को चोट नहीं आई। मंगलवार से मेले के कार्यक्रम सामान्य रूप से जारी रहेंगे।