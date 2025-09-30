Rajasthan: दशहरा मेले में डांसर सपना चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान डोम गिरा, मची अफरातफरी

जेएनएन, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा में चल रहे राष्ट्रीय दशहरा मेले में सोमवार देर रात अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान दर्शकों से भरा एक डोम अचानक गिर गया।

डोम के नीचे हजारों लोग बैठे थे और सैकड़ों लोग उसके पोल और स्ट्रक्चर पर चढ़ गए थे। दबाव अधिक होने से डोम का बायां हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा।

हादसा रात करीब 12 बजे हुआ। जैसे ही डोम झुका, वहां हड़कंप मच गया और कार्यक्रम रोक दिया गया। गनीमत रही कि डोम का हिस्सा जमीन से तीन फीट ऊपर ही अटक गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक युवक जो सबसे ऊपर बैठा था, स्लिप होकर नीचे गिरा लेकिन सुरक्षित रहा।