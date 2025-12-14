'देश की सुरक्षा की पहली दीवार', भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों से मिले CJI सूर्यकांत

जागरण संवाददाता, जयपुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवानों से मुलाकात की।

उन्होंने सीमा पर तैनात महिला प्रहरियों का हौसला बढ़ाते हुए उनके कार्य की सराहना की। बीएसएफ के जवानों को देश की ताकत बताते हुए कहा कि देश की सीमा सुरक्षित रखने में आपका बड़ा योगदान है। बीएसएफ देश की सुरक्षा की पहली दीवार है। बीएसएफ के जवान जिस अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी से ड्यृटी निभाते हैं उस पर पूरे देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से बीएसएफ के जवानों ने ड्यूटी निभाई उस पर देश को गर्व है।