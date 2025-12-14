Language
    'देश की सुरक्षा की पहली दीवार', भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों से मिले CJI सूर्यकांत

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    मंदिर में पूजा करते सीजेआई सूर्यकांत।

    जागरण संवाददाता, जयपुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवानों से मुलाकात की।

    उन्होंने सीमा पर तैनात महिला प्रहरियों का हौसला बढ़ाते हुए उनके कार्य की सराहना की। बीएसएफ के जवानों को देश की ताकत बताते हुए कहा कि देश की सीमा सुरक्षित रखने में आपका बड़ा योगदान है। बीएसएफ देश की सुरक्षा की पहली दीवार है। बीएसएफ के जवान जिस अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी से ड्यृटी निभाते हैं उस पर पूरे देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से बीएसएफ के जवानों ने ड्यूटी निभाई उस पर देश को गर्व है।

    मंदिर में की पूजा-अर्चना, शहीदों की दी श्रद्धांजलि

    मुख्य न्यायाधीश ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित तनोट माता मंदिर में भी पूजा-अर्चना की और विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीएसएफ के जोधपुर स्थित सीमांत मुख्यालय के महानिरीक्षक एम.एल.गर्ग एवं जैसलमेर उत्तर क्षेत्र के उप महानिरीक्षक जतिंदर सिंह बिन्जी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

