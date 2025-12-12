Language
    VIDEO: राजस्थान की सांभर झील बनी 'गुलाबी समंदर', लाखों फ्लेमिंगो से खूबसूरत हुआ नजारा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:21 PM (IST)

    राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध सांभर साल्ट लेक इन दिनों 'गुलाबी समंदर' में तब्दील हो गई है। हजारों प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों के आगमन ने इस विशाल झील को ' ...और पढ़ें

    सांभल साल्ट लेक 'गुलाबी समंदर' में हुई तब्दील। (फोटो- Insta: madhurnangia_photography)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध सांभल साल्ट लेक इन दिनों 'गुलाबी समंदर' में तब्दील हो गई है। हजारों प्रवासी फ्लेमिंगो (Flamingos) पक्षियों के आगमन ने इस विशाल झील को 'गुलाबी समंदर' का रूप दे दिया है, जो पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

    सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ सालाना माइग्रेशन ने जयपुर के पास झील में बहुत ज्यादा संख्या में फ्लेमिंगो को ला दिया है, जिससे इसका कम गहरा खारा पानी एक शानदार नजारा बन गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल अनुकूल परिस्थितियां हैं, जिनमें पानी का अच्छा स्तर और भोजन की प्रचुरता शामिल है, जिसने बड़ी संख्या में झुंडों को झील में बसने के लिए प्रोत्साहित किया है।

    यह ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो दोनों के लिए एक खास स्टॉपओवर और सर्दियों की जगह है, जो इस हैबिटैट तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। लगभग 240 स्क्वायर किलोमीटर में फैली यह झील रूस, साइबेरिया और मंगोलिया जैसे देशों से विदेशी पक्षियों को आकर्षित करती है।

     
     
     
    लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो के बड़े झुंड

    बर्ड एक्सपर्ट गौरव दाधीच ने ANI को बताया कि सांभर झील में सालाना माइग्रेशन आमतौर पर अक्टूबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है, जिसमें सबसे ज्यादा आगमन आमतौर पर अक्टूबर में देखा जाता है। झील में लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो के बड़े झुंड दिखते हैं, साथ ही कई तरह की बत्तखें और दूसरे माइग्रेटरी पक्षी भी दिखते हैं।

    300 से अधिक पक्षी प्रजातियां

    12 साल से ज्यादा समय तक इस इलाके की स्टडी करने के बाद, दाधीच ने बताया कि उन्होंने सांभर में 300 से ज्यादा तरह के पक्षियों को डॉक्यूमेंट किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल ज्यादा बारिश ने आइडियल कंडीशन बनाई हैं, जिससे पक्षियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा, "अभी, झील के इलाके में लगभग 2 से 2.5 लाख फ्लेमिंगो देखे जा सकते हैं।"

    पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र

    शानदार नज़ारे और रंगीन पक्षी टूरिस्ट, बर्डवॉचर, फ़ोटोग्राफ़र और नेचर लवर के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा, "झील एक शानदार पैनोरमिक व्यू दिखाती है जो फ्लेमिंगो की मौजूदगी को और भी जादुई बना देती है।"