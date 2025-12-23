Language
    मुंबई में किराया वसूलने के लिए ऑटो ड्राइवर ने पहना बुर्का, लोगों ने बच्चा चोर समझ कूट दिया 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    मुंबई में एक ऑटो चालक ने किराया न देने वाले यात्रियों से पैसे वसूलने के लिए बुर्का पहनकर भेष बदला, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर उसकी पिट ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में एक ऑटो चालक ने किराया न देने वाले यात्रियों से पैसे वसूलने के लिए बुर्का पहनकर भेष बदला, लेकिन स्थानीय लोगों ने सोमवार को उसे बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी।

    पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले तौसीफ मोहम्मद शेख ने पार्कसाइट इलाके में अपनी ऑटो रिक्शा में तीन यात्रियों को उतारा था। हालांकि, विवाद होने पर तीनों बिना किराया दिए भाग गए।

    इस तरह हुआ शक

    तीनों को ढूंढने और किराया वसूलने के शेख ने भेष बदलकर बुर्का पहनने का फैसला किया। हालांकि, यह योजना तब विफल गई जब स्थानीय लोगों को उसकी चाल पर शक हुआ और अंतत: उसकी जींस और जूतों ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी।

    पुलिस ने क्या बताया?

    एक अधिकारी ने बताया कि पार्कसाइट इलाके में एक मस्जिद के पास भीड़ जमा हो गई और तौसीफ को बच्चा चोर समझकर पीट दिया। घटना के समय तौसीफ नशे में था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे भीड़ से बचाया। अधिकारी ने आगे बताया कि उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मामला दर्ज किया गया।

