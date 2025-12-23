मुंबई में किराया वसूलने के लिए ऑटो ड्राइवर ने पहना बुर्का, लोगों ने बच्चा चोर समझ कूट दिया 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में एक ऑटो चालक ने किराया न देने वाले यात्रियों से पैसे वसूलने के लिए बुर्का पहनकर भेष बदला, लेकिन स्थानीय लोगों ने सोमवार को उसे बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी।

पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले तौसीफ मोहम्मद शेख ने पार्कसाइट इलाके में अपनी ऑटो रिक्शा में तीन यात्रियों को उतारा था। हालांकि, विवाद होने पर तीनों बिना किराया दिए भाग गए।

इस तरह हुआ शक

तीनों को ढूंढने और किराया वसूलने के शेख ने भेष बदलकर बुर्का पहनने का फैसला किया। हालांकि, यह योजना तब विफल गई जब स्थानीय लोगों को उसकी चाल पर शक हुआ और अंतत: उसकी जींस और जूतों ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी।