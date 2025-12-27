'हम बलात्कारी हैं, हमें माफ कर दो', राजस्थान के बांसवाड़ा सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों की बाजार में हुई परेड

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों की शुक्रवार को अंबापुरा थाना इलाके के बाजार में एसपी सुधीर जोशी के निर्देश और डीएसपी गोपीचंद मीणा की अगुवाई में परेड निकाली गई। आरोपितों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था- 'हम बलात्कारी हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई।' बाजार में निकाली गई इस परेड का उद्देश्य ना केवल अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करना था, बल्कि जनता में सुरक्षा का भाव भी जागृत करना था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मालूम हो कि 21 दिसंबर की रात आठ आरोपितों ने बाइक पर जा रही महिला को रोका और उसके जीजा को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद रातभर महिला के साथ बलात्कार किया। 22 दिसंबर को पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

इसके बाद पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस मामले में दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया था। डीएसपी ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की वारदात में शामिल आठवें आरोपित को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।

इस मामले के सभी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो साहिबजादों की वीरता की कहानी स्कूली बच्चों को पढ़ाएगी राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग विभाग अब दो साहिबजादों जोरावर सिंह और साहिब फतेह सिंह की वीरता की कहानी स्कूली बच्चों को पढ़ाएगा। दोनों साहिबजादों की कहानी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगी। इससे नई पीढ़ी राष्ट्र प्रेम और मूल्यों से प्रेरित हो सकेगी।

यह बातें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में वीर बाल दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्धाटन करने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं सिख समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहीं।