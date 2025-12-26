Language
    7 दिन के नवजात का 6 लाख में सौदा करने वाले पांच गिरफ्तार, मां की तलाश में जुटी पुलिस

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:06 PM (IST)

    महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने मानव तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 7 दिन के नवजात को 6 लाख में बेचने की कोशिश कर रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

    नवजात शिशु को छह लाख रुपये में बेचा। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने मानव तस्करी की एक गंभीर घटना का पर्दाफाश किया है। इस मामले में सात दिन के नवजात शिशु को छह लाख रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

    अधिकारियों के अनुसार, शहर पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को इस रैकेट की सूचना मिली थी, जिसके बाद बुधवार रात बदलापुर पश्चिम क्षेत्र के एक होटल के पास जाल बिछाया गया।

    पुलिस ने एक नकली खरीदार के जरिए सौदे की पुष्टि कराई। आरोपितों ने नवजात को बेचने के लिए 20 हजार रुपये UPI के जरिए टोकन राशि के रूप में लिए थे, जबकि शेष 5.8 लाख रुपये नकद में लेने की योजना थी। जैसे ही सौदे की पुष्टि हुई, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लेनदेन के लिए आए सभी पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह की एक अन्य महिला सदस्य फरार है।

    आरोपितों की पहचान 36 वर्षीय शंकर संभाजी मनोहर, जिसने नकद राशि ली, 35 वर्षीय रेशमा शहाबुद्दीन शेख, जिसने शिशु को प्राप्त किया, इगतपुरी स्थित एजेंट नितिन संभाजी मनोहर और शेखर गणेश जाधव और मुंबई के मानखुर्द स्थित एजेंट आसिफ चंद खान के रूप में हुई है।

    बदलापुर (पश्चिम) पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमें संदेह है कि यह नि:संतान दंपतियों को नवजात शिशुओं के अपहरण और बिक्री से जुड़े एक बड़े घोटाले का हिस्सा है। हम जैविक मां की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं।'

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)