    'सहमति से बना रिश्ता', पुणे की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को किया बरी 

    By Digital Desk
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:58 PM (IST)

    ठाणे की अदालत ने बलात्कार के एक आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। अदालत ने कहा कि रिश्ता सहमति से बना था। पीड़िता ने पहले आरोप लगाया था, लेकिन बाद में कहा कि वे प्यार करते थे। अदालत ने जन्म प्रमाण पत्र की कमी और पीड़िता के स्वैच्छिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को बरी कर दिया।

    अदालत ने आरोपी को किया बरी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ठाणे की एक अदालत ने कथित तौर पर नाबालिग बताई जा रही एक लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने लड़की की उम्र साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न होने का हवाला देते हुए कहा कि यह रिश्ता लगभग सहमति से बना था।

    पॉक्सो अधिनियम मामलों की विशेष न्यायाधीश रूबी यू मालवणकर ने 13 नवंबर को अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष 22 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

    क्या लगा था आरोप?

    आरोपी और पीड़िता महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भयंदर इलाके में रहते थे। पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के बाद, आरोपी को 19 मई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में आरोपी पर उत्पीड़न, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया गया था।

    पीड़िता ने बदला था बयान

    उस पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए और 20 अगस्त, 2020 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीड़िता ने बाद में अपने बयान में दावा किया कि वे एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे और उनके बीच गहरा रिश्ता था।

    अदालत ने पोक्सो अधिनियम के मामलों में उम्र के महत्वपूर्ण महत्व पर ध्यान दिया। इसमें कहा गया है, "पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(डी) के अनुसार, 'बच्चा' 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है। इसलिए, अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का प्राथमिक दायित्व है कि पीड़ित एक बच्चा है।"

    अदालत ने क्या कहा?

    पीड़िता की जन्मतिथि 24 जून 2003 बताई गई थी और उसकी मां ने जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करने का दावा किया था। हालांकि, अदालत ने कहा, "पूरे मुकदमे के दौरान, पीड़िता की जन्मतिथि दर्शाने वाला मूल जन्म प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया। नतीजतन, उसकी सटीक जन्मतिथि के संबंध में किसी भी वैध निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है।"

    कोर्ट ने कहा, "इसलिए, ऐसे किसी भी साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़िता उस समय 18 वर्ष से कम आयु की 'बच्ची' थी, जब कथित तौर पर घटना घटी थी।" न्यायाधीश ने पीड़िता द्वारा की गई कई स्वीकारोक्ति पर भी प्रकाश डाला।

    अदालत ने कहा, "...आरोपी के साथ उसके संबंध ज्यादातर स्वैच्छिक, सहमति से और उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि अगर उसकी मां पुलिस थाने नहीं जाती तो पीड़िता खुद कभी पुलिस के पास नहीं जाती।"

    अदालत ने आगे कहा, "वह आरोपी से शादी करना चाहती थी और वह चाहती थी कि उनका प्रेम संबंध शादी में तब्दील हो जाए और इसके लिए दोनों पक्षों के रिश्तेदार भी एक-दूसरे से मिले थे।"

    अदालत ने कहा, "आरोपी के खिलाफ अपराध के तत्व साबित नहीं होते हैं, इसलिए सभी बिंदुओं पर जवाब नकारात्मक में दर्ज किए जाने चाहिए और आरोपी बरी किए जाने का हकदार है।"

