महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स की होगी चांदी! जल्द चलेंगी 1000 बसें; 50 प्रतिशत किराया भी फ्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को बेहद खास सौगात दी है। राज्य सरकार में मंत्री प्रताप बाबूराव सरनाईक अभ्यार्थियों की ट्रिप के लिए नई बसें चलवाने की घोषणा की है, जिनके किराए पर भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, 251 डिपो से 800-1000 बसें चलाई जाएंगी, जो हर दिन अभ्यार्थियों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने का काम करेंगी। इन बसों के किराए में भी अभ्यार्थियों को भारी छूट मिलेगी। उन्हें बस का सिर्फ आधा किराया ही देना होगा।

परिवहन मंत्री ने की घोषणा प्रताप सरनाईक के अनुसार, "इससे सभी अभ्यार्थी सस्ते और सुरक्षित आवागमन का फायदा उठा सकेंगे। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) ने स्कूल ट्रिप के लिए नई बसें चलाई हैं। दीवाली की छुट्टियों के बाद यह सुविधा जल्द से जल्द लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इससे किराए में भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।"