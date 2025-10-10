Language
    मध्य प्रदेश: बैतूल में RSS प्रचारक के साथ मारपीट के बाद तनाव, लोगों ने किया थाने का घेराव

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के बैतूल में आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट के बाद तनाव फैल गया। घटना के विरोध में लोगों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को कार्रवाई के लिए चेतावनी भी दी है।

    बैतूल में RSS प्रचारक के साथ मारपीट के बाद तनाव

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बैतूल से RSS के प्रचारक से पिटाई का मामला सामने आया है। जहां मुलताई तहसील मुख्यालय पर गुरुवार शाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ तेज गति से वाहन चलाने से मना करने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने RSS प्रचारक शिशुपाल की पिटाई कर दी।

    इस घटना के चलते हिंदू समाज के लोगों में जमकर आक्रोश व्याप्त हो गया और विवाद सांप्रदायिक तनाव लेने लगा। देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोगों ने पुलिस थाने के सामने पहुंचकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मुलताई पहुंच गए। देर शाम लोगों ने मुलताई थाने के सामने धरना देकर प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की।

    मारपीट करने वाले हिरासत में

    पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस वाहन में जब हिरासत में लिए गए युवकों को थाने लाया जा रहा था तब भी लोगों ने वाहन के सामने खड़े होकर आक्रोश जताया। घटना के बाद मुलताई के मुख्य बाजार में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी हैं। आसपास के थानों से पुलिस बल बुलाकर नगर के संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

    पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने को लेकर विवाद की शुरूआत हुई थी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। मारपीट करने वाले पांच लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना की जा रही है जिसके बाद वैधानिक कार्रवाई करेंगे।

    हिंदू संगठनों ने किया चक्काजाम

    आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव तथा मुस्लिम युवकों के बीच विवाद और मारपीट होने के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जहां मार्ग पर चक्काजाम किया। वहीं मुस्लिम युवकों के घर के सामने जमघट लग गया। इस दौरान एसडीओपी एसके सिंह एवं थाना प्रभारी देवकरण डहरिया सहित पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मुस्लिम युवकों को तत्काल गिरफ्तार करने को लेकर अड़े रहे।

    प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी

    घटना से पूरे नगर में हड़कंप मच गया एवं साप्ताहिक बाजार होने से मुख्य मार्ग पर भी अफरा तफरी मच गई। इधर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर विरोध जताया। वहीं मुख्य मार्ग पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस द्वारा घटना के बाद मुस्लिम युवकों को नही पकड़ने से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भड़क गए जिससे स्टेशन मार्ग पर पुलिस से भी झूमाझटकी हुई। एसपी एवं कलेक्टर द्वारा मुलताई पहुंचकर थाने में दोनों पक्षों से चर्चा कर वैधानिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है।

    बुलडोजर कार्रवाई की मांग

    मारपीट की घटना को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है। शाम करीब सात बजे से ही लोगों की भीड़ मुलताई थाने के सामने जुटने लगी थी। रात नौ बजे तक बड़ी संख्या में लोग थाने के सामने बैठकर दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और कठोर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान विधायक, नपा अध्यक्ष समेत अन्य जन प्रतिनिधि भी मुलताई थाने पहुंचे और घटना के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास के थानों से पुलिस बल बुलाकर संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दिया है।

