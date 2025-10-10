फतेहपुर में खूनी संघर्ष: नशेबाजी में बढ़ा विवाद, भाला घोंपकर युवक की निर्मम हत्या
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में नशेबाजी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की भाला घोंपकर हत्या कर दी गई। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में शराब पीते समय युवकों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे पर भाले से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जिले में बकेवर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव के कंजर डेरा में 30 वर्षीय मूलचंद गिहार व हरिश्चंद गिहार पड़ोसी हैं। गुरुवार की देर रात हरिश्चंद शराब पीकर अपशब्द कहकर शोर मचा रहा था। पड़ोसी मूलचंद ने इसका विरोध किया।
इस पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। इसी दौरान हरिश्चंद घर के अंदर से भाला लेकर आया और सीधे मूलचंद के सीने में घोंपकर दिया। घटना देख अन्य लोग दौड़े तब तक आरोपी भाला लहराता हुआ भाग निकला।
घायल मूलचंद को स्वजन निजी साधन से जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एएसपी, सीओ व थाना प्रभारी गांव पहुंचे। एएसपी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना नशेबाजी में की गई है।
