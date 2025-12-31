मणिपुर में हिंसा से विस्थापित दस हजार लोगों का पुनर्वास, मुख्य सचिव ने दी जानकारी

पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने मंगलवार को कहा कि मई, 2023 से राज्य में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लगभग दस हजार लोगों का पुनर्वास किया गया है।

सरकार ने केंद्र के मणिपुर बजट में घोषित 573 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज के तहत आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आइडीपी) के चरणबद्ध पुनर्वास के लिए उपाय शुरू किए हैं।

मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जबकि यह राज्य इस वर्ष फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन है।

मुख्य सचिव ने कहा, ''अब तक 2,200 से अधिक परिवारों के लगभग 10,000 आइडीपी का पुनर्वास किया गया है और पुनर्वास के लिए 4,000 और घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है।'' गोयल ने कहा, ''नवंबर 2024 से हिंसा की घटनाओं में खासी कमी आई है।''