'मैं इन चीटियों के साथ नहीं रह सकती...', तेलंगाना में महिला की आत्महत्या से चौंके लोग; सुसाइड नोट में लिखा अपना दर्द
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक महिला ने चीटियों के डर से आत्महत्या कर ली। महिला ने सुसाइड नोट में अपनी परेशानी का जिक्र किया। पुलिस के अनुसार, महिला मायर्मेकोफोबिया से पीड़ित थी, जो चीटियों का डर है। डॉक्टरों का कहना है कि यह एक दुर्लभ मानसिक स्थिति है और इसका इलाज संभव है। उन्होंने लोगों से ऐसे मामलों में मनोचिकित्सक की मदद लेने की अपील की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 35 वर्षीय महिला ने चीटियों के डर के कारण आत्महत्या करी ली। पुलिस के अनुसार, यह मामला 4 नवंबर 2025 का है। मृतका की पहचान एक विवाहित महिला के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2022 में हुई थी और उसकी तीन साल की बेटी भी है।
पुलिस ने बताया कि महिला अपने घर में पंखे से लटकी मिली। उसने अपनी बेटी को उसी दिन सुबह एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया था यह कहर की वह सफाई करने के बाद उसे लेने आएगी। शाम को जब उसका पति काम से लौटा तो घर अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तब महिला का शव मिला।
पुलिस का मिला सुसाइड नोट
पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था, "श्री माफ करना मैं इन चीटियों के साथ नहीं रह सकती। बेटी का ध्यान रखना। अन्नवरम तिरुपति मं 1116 रुपये...येलम्मा वाड़ी बिय्यं (चावल चढ़ाना) मत भूलना।"
नोट में उल्लेखित तिरुपति, अन्नवरम और येलम्मा वाड़ी बिय्यं मंदिरों में भगवान को चढ़ाई जाने वाली धार्मिक भेंटों से जुड़े संकेत हैं। पुलिस का कहना है कि महिला को बचपन से ही चीटियों से डर लगता था और उसने मनचेरियल जिले के एक अस्पताल में पहले काउंसलिंग भी ली थी।
क्या है चीटियों का डर?
तेलंगाना सरकार के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की अधीक्षक डॉ. अनीता रायराला ने कहा कि मायर्मेकोफोबिया यानी चीटियों का डर बहुत ही दुर्लभ मानसिक स्थिति है। उन्होंने कहा, "अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा।"
डॉ. रायराला ने बताया कि फोबिया आम तौर पर बचपन में शुरू होते हैं और अगर परिवार समय रहे पहचान ले तो इलाज संभव है। एक्सपोजर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी (CBT) और एंटी-एंग्जायटी दवाओं से ऐसे फोबिया ठीक किए जा सकते हैं।
डॉक्टर की लोगों से अपील
उन्होंने यह भी कहा कि फोबिया के कारण आत्महत्या के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं, संभव है कि महिला डिप्रेशन से भी गुजर रही हो। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत मनोचिकित्सक की मदद लें।
