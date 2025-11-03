Photos: गिट्टी के नीचे दबे लोग, बस काटकर निकाले गए शव... तेलंगाना हादसे में 20 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार को एक टिपर ट्रक और सरकारी बस के बीच हुई टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में ट्रक का मलबा बस पर गिरने से दोनों वाहनों के दोनों ड्राइवरों समेत कई यात्रियों ने वहीं दम तोड़ दिया। मरने वालों में 13 महिलाएं और दस माह की बच्ची शामिल हैं, जबकि 22 अन्य घायल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के स्वजनों को कुल सात लाख रुपये और घायलों को दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मृतकों के निकटतम स्वजन को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

जिला अधिकारी ने बताया कि 72 लोगों को लेकर सोमवार की सुबह सरकारी बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी। यह दुर्घटना चेवेला के पास हुई, जब टिपर (हैवी ड्यूटी डंप ट्रक) ने तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (आरटीसी) की बस से टक्कर मारी।

अधिकारियों ने बस के मलबे को साफ कर यात्रियों को बाहर निकालने के लिए तीन जेसीबी मशीनें तैनात की। बस का आधा हिस्सा मलबे से भरा था, जिससे यात्री अंदर फंस गए थे। बचाव दल को शवों को निकालने के लिए बस को काटना पड़ा। फंसे यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है।

गवाहों के अनुसार, पहले छह पंक्तियों में बैठे यात्री मलबे के नीचे दब गए क्योंकि टिपर ट्रक बस में घुस गया। पूरा मलबा बस पर गिरा जिससे टक्कर की तीव्रता बढ़ गई। टिपर ट्रक विपरीत दिशा से आया था। जो लोग चालक के पीछे बैठे थे, वे नहीं निकल सके।