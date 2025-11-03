उत्तर से दक्षिण तक सड़क पर मौत का तांडव, 10 दिनों में 60 से ज्यादा मौत; तेज रफ्तार या लापरवाही का कहर?
पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से दर्दनाक सड़क हादसों की खबरें आई हैं। जयपुर में डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में बस में आग लगने से 20 लोग मारे गए। राजस्थान में टेंपो और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की जान गई, वहीं तेलंगाना में बस दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार और लापरवाही इन हादसों के मुख्य कारण हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों से दर्दनाक सड़क हादसे की खबरें सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं में किसी के पिता की मौत हुई तो किसी की मां का साथ बच्चे से छूट गया। इतना ही नहीं, कुछ घटना में तो पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया।
भारत में सड़क हादसों के पीछे कई तरह के कारण सामने आते हैं। कई बार ओवर स्पीडिंग या ओवरटेक मुख्य वजह होती है, तो कई बार गाड़ी के चालक नशे में पाए जाते हैं। किसी एक की गलती का खामियाजा न सिर्फ एक या दो परिवारों को उठाना पड़ता है, बल्कि कईबच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाता है तो कई बुजुर्ग मां-बाप भी बेसहारा हो जाते हैं।
जयपुर में भीषण हादसा
सोमवार 3 नवंबर को राजस्थान के जयपुर से एक भीषण सड़क हादसे की खबर आई, जहां एक डंपर ने 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब रोड नंबर 14 से आ रहा डंपर पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी सामने से आ रहे वाहनों से टक्कर हो गई।
पुलिस ने बताया कि इस घटना में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को SMS अस्पताल के टॉमा सेंटर रेफर किया गया है। जयपुर कलेक्टर ने बताया कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सामाचार एजेंसी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हादसे के बाद का भयावह दृश्य दिखा। वीडियो में सड़क पर मलबे, टूटे वाहन और लोगों की भीड़ नजर आ रही है।
आंध्र प्रदेश में भयानक हादसा
कुछ दिनों पहले देश में दीवाली के त्योहार का जश्न मनाया गया और लोग अपने-अपने घरों में त्योहार मनाने के बाद वापस अपने काम पर लौटने लगे थे। तभी आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले से सड़क हादसे की एक ऐसी खबर सामने आई, जिसे सुनकर लोगों की रुह कांप गई।
कुरनूल में बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की जांच में पता चला कि बस के नीचे एक मोटरसाइकिल फंस जाने से चिंगारी उठी और वही आग की वजह बनी। बस में 43 लोग सवार थे और बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। हादसे में 19 यात्री और बाइक सवार की मौत हो गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बस की बैटरी, ज्वलनशील सीटें और मोबाइल फोन ने आग को और भड़का दिया था।
राजस्थान में प्राइवेट बस में आग
इस घटना के कुछ दिनों के बाद राजस्थान के जयपुर से भी भयावह हादसे की खबर सामने आई, जहां एक प्राइवेट स्लीपर बस में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। बस में 50 से ज्यादा मजदूर सवार थे जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ईंट भट्ठे में काम करने जा रहे थे।
जब बस 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन से टकराई तो ऊपर रखे गैस सिलिंडर और दोपहिया वाहन ने बिजली की चपेट में आकर आग पकड़ ली। यात्री खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे थे।
टेंपो-ट्रक की टक्कर में 15 की मौत
2 नवंबर रविवार को राजस्थान के ही फलोदी इलाके में भी एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जहां एक टेंपो ट्रैवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के सुरसागर क्षेत्र के रहने वाले थे, जो कोलायत मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे।
तेलंगाना में भीषण हादसा
वहीं, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में आज सुबह एक और बड़ा हादसा हुआ। तेलंगाना राज्य परिवहन निगम (TSRTC) की बस गिट्टी से लदे डंपर से टकरा गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं, एक 10 महीने का बच्चा और दोनों वाहन चालक शामिल हैं।
हादसा हैदराबाद-बिजापुर हाइवे पर हुआ जब डंपर की गिट्टी बस के अंदर गिर गई और कई यात्री उसमें दब गए। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने घटना पर दुख जताते हुए राहत-बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।
