    जयपुर में डंपर का कहर, 17 गाड़ियों को मारी टक्कर; 13 लोगों की मौत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    जयपुर में एक भयंकर सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई। एक डंपर ने 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। हादसा दोपहर 1 बजे हुआ जब डंपर हाईवे पर घुसने की कोशिश कर रहा था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    17 गाड़ियों को मारी टक्कर 13 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक डंपर ने 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

    यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ जब रोड नंबर 14 से आ रहा एक ट्रक एक पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार, तीन घायलों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    जयपुर कलेक्टर ने बताया कि हरमाड़ा इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर के कई वाहनों से टकराने से 13 लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जयपुर के हरमाड़ा में डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

    वीडियो में दिखा भयावह मंजर

    समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में इस भीषण दुर्घटना के बाद का मंजर दिखाया गया है, जिसमें यातायात धीरे-धीरे सामान्य होता दिख रहा है। तस्वीरों में क्षतिग्रस्त वाहन और क्षतिग्रस्त डंपर का मलबा सड़क किनारे पड़ा देखा जा सकता है, जबकि अधिकारी इलाके को साफ करने का काम कर रहे हैं। आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जमा हो गए हैं।

    सीएम ने दिए निर्देश

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें।"

    पूर्व सीएम गहलोत ने भी जताया दुख

    पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने लिखा, "हरमाड़ा, जयपुर में हुई भीषण सड़क दुर्घटना की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ करें।"

    सरकार ने दी जानकारी

    राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा, "10 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 6 एसएमएस अस्पताल में, 2 सीकेएस अस्पताल में और 2 कवाटिया अस्पताल में भर्ती हैं। एसएमएस अस्पताल में भर्ती 6 लोग गंभीर हैं। सभी का इलाज डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम कर रही है।"

